Utoljára december elsején játszott hazai pályán Anatoli Bogdanov együttese, azóta jó néhány változás történt a keretben, legfrissebb érkező a Vasas U21-es csapatát a felnőtt hokira cserélő Balasits Barnabás volt.

– Kölcsönben érkeztem Fehérvárra. Amint megkerestek a FEHA19-től, rögtön éreztem, hogy szeretnék váltani és szintet lépni. Ez a váltás fontos lehet a fejlődésem szempontjából. Az első benyomások rendkívül pozitívak, a társak jól fogadtak, többjüket ismertem is már a válogatottakból, az edzői stáb is segítőkész. A DVTK elleni lesz az első felnőtt mérkőzésem, van bennem egy kis drukk, megpróbálom a maximumot nyújtani, és teljesíteni azt, amit az edzők várnak el tőlem – nyilatkozta a klub honlapjának az új szerzemény.

Lendületesen kezdett a Fehérvár, Cizas lódult meg, majd lövését védte Voris, ahogy pár másodperccel később Rétfalvi kísérletét is fogta a portás. Megérkezett a meccsbe lassan a DVTK is, Kiss Roland löketét tolta ki botossal Márkus. Öt perc eltelte után Mokshantsev lódult meg szép cselekkel, csak szabálytalanul tudták megállítani, jöhetett az első hazai emberelőny. Bár a fór elején Csollák eladott korongjából majdnem baj lett, uténa majdnem javított is az ICEHL-ben is szrepet kapó hátvéd, de Voris az ő és Mayer közelijét is védte, ahogy később Mingazov bombája is a lepkésben halt el. Továbbra is a FEHA19 játszott fölényben öt az öt ellen is, a harmad derekán Ambrus fordulhatott rá szemben a kapussal, de Voris ezt is hárította. Öt perccel a harmad vége előtt Ambrust akasztották ziccerben, a büntetőt maga a sértett végezte el, de nem tudott túljárni a miskolci hálóőr eszén. Később szinte a semmiből majdnem betalált a Miskolc, de Kluleshov helyzeténél figyelt Márkus. A játékrész végén megtört a jég, a visszatérő Tim Dolinar mattolta Vorist, 1-0.

A középső harmad elején ismét emberelőnybe került a FEHA19, de nem sikerült növelni az előnyt. Három perc után pedig büntetett a DVTK, Berdnikov lövése talált utat a hálóba, 1-1. Nem rogytak meg a bekapott góltól a fehérvári fiatalok, Dobos, majd Mayer is próbára tette Voris képességeit. A játék már kiegyenlítettebb volt, Blasko próbált begyalogolni a pakkal a kapu elé, de Márkus résen volt, zárta a szögeket. A harmad derekén megszerezték a vezetést a vendégek, egy gyors akciót Páterka fejezett be közelről sikeresen, 1-2. A Jegesmedvék átvették az irányítást, a hazai oldalon egyre több volt az eladott korong, egy ilyen szituációt Farkas Márton használt ki majdnem, de Márkus hárítani tudott. Öt perccel a játékrész vége előtt újabb gólt szerzett a Miskolc, egy kontrát Ritó zárt le lövéssel, bár úgy tűnt Márkus alatt marad a korong, végül a pakk átvánszorgott a gólvonalon, 1-3. Majdnem sikerült gyorsan válaszolni, Mokshantsev kerülte meg szépen a kaput, de emelését védte Voris.

A harmadik harmad elején emberelőnyben támadhatott a FEHA19, de Ambrus bombája csak a kapuvason csattant. Ment Előre becsülettel a Fehérvár, teljesen kiegyenlített játék zajlott a jégen, de igazán nagy helyzet percekig nem adódott egyik csapat előtt sem. A harmad derekán Mayer lövését már többen bent látták, de sajnos csak az oldalhálót találta el a fiatal támadó. Később Ambrust lökték rá a kapusra, aztán a védők próbáltak elég tételt venni, de a hazai támadó sem hagyta magát, miskolci emberelőny következett. Hat és fél perccel a vége előtt szépített a FEHA19, az új szerzemény, élete első felnőtt meccsét játszó Balasits Barnabás harcolt meg a kapu előtt a korongért, majd lőtt közelről a kapuba, 2-3. Vérszemet kapott a Fehérvár, a Miskolc pedig igyekezett rutinosan tartani a pakkot. A legvégén levitte kapusát Anatoli Bogdanov, sőt a vezetőedző még időt is kért, de sajnos ez sem vezetett sikerre, nagy csatában, de pont nélkül maradtak a fiatalok.

FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 2-3 (1-0, 0-3, 1-0)

Székesfehérvár, 192 néző. V.: Haszonits, Tímár, Mizsák, Muzsik.

FEHA19: Márkus – Rachinsky, Mingazov, Cizas, Nokshantsev, Ambrus – Csollák, Dolinar 1, Rétfalvi, Zohovs, Keceli-Mészáros (1) – Reiter, Dobmayer, Fekete, Balasits 1, Dobos (1) – Kóger, Dézsi, Mayer, Farkas, Németh. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DVTK: Voris (1) – Wehrs (1), Ilvessuo (1), Kiss B., Lövei, Blasko – Kiss R-, Vojtkó, Páterka 1 (1), Razumniak, Berdnikov 1 – Illés, Szirányi, Kuleshov (1), Miskolczi, Galajda (1) – Trozsák, Fazakas, Farkas M., Vas, Ritó 1. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 2, ill 6 perc.

Kapura lövések: 42-30.