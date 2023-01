A FEHA19 akadémiája Módszertani Központként élen próbál járni a hazai jégkorongban, nincs ez másképp a tesztelések kapcsán sem. Az utánpótlásműhely a nyári felmérések után az e hét első három napját kihasználta, és újra stopper óra alá helyezte a játékosokat az U16-os korosztálytól egészen az Erste Ligás együttesig. Hétfőn elsősorban az egészségügyi mérések zajlottak a konditerem falain belül, majd kedden a VOK csarnok felé vették az irányt az akadémisták, ahol futóteszteken vettek részt a fiatal jégkorongozók. Harmincméteres sprinteket csináltak a játékosok, ahol a stáb mérte az öt, illetve a tíz méteres részidőket is köszönhetően egy új rendszernek. Illetve irányváltoztatásokat is vizsgálták a szakemberek, valamint YoYo felmérésen vettek részt a játékosok, ami az állóképességet vizsgálta. Szerdán a jégen folytatódott a munka, harminc méter előre, hátra, valamint korongvezetéssel, ezek voltak a mért feladatok.

– Amint megvoltak a jégen, a játékosok csoportokban mentek fel a konditerembe, ahol egy guggolásos és egy fekvenyomásos tesztet csináltak még – mondta Diós Bence, a FEHA19 erőnléti edzője. – A szezon kezdete előtt, illetve a tavalyi idény zárása után voltak még hasonló tesztelések. Az látszik már most, hogy a fizikális mutatóik fejlődtek a srácoknak, pedig a szezon közben vagyunk. A fejlesztés része a sok mérkőzés és a besűrűsödött naptár miatt leszűkült. Habár mutatkozik ebben az előrelépés az eredményeket illetően, de sajnos nem olyan látványosan, mint a nyári felkészülés ideje alatt. Összességében amire számítottam, az valósult meg, az egészségügyi méréseken nagyon jól szerepeltek a srácok, kimondottan jó mutatókat kaptunk.

– Folytattuk az augusztusban megkezdett munkát, ami az egységes tesztelési protokollt követi. Ez a januári időszak nagyon jó arra, hogy megnézzük, mennyit tudtunk fejleszteni a játékoson. Az adatok azt mutatják, hogy a játékosok mutatói javultak, a nemzetközi szintet még nem értük el csapatok terén, de vannak kiemelkedő teljesítmények. Összességében jól sikerült ez a három nap, szervezési szempontból is, amiért nagy köszönet jár az edzői gárdának, így a játékosok is motiváltabban dolgoztak. Sikerült az eszközparkot is bővíteni olyan műszerekkel, amelyekkel pontosabban tudunk mérni. Mindenkinek jobb érzéssel telt az a három nap, bízunk benne, hogy ez lesz a nulladik pont most már, innentől csak jobb és jobb tesztnapokat tartunk majd – nyilatkozta a FEHA19 honlapjának Dr. Nagy Attila, a Módszertani Központ Tudományos Főmunkatársa.

A játékosok fejlesztése sosem egy rövid távú folyamat. Ahogy a szakemberek is kiemelték, az eredményeken látszik az előrelépés nyárhoz képest, leginkább az U16-os csapatnál szembetűnőbb, hiszen a serdülők még csak az akadémiai ciklus elején járnak.

– Nem lehet egyik napról a másikra komoly eredményt elérni. Finom, apró változások vannak. Az új edzésprotokollok, amelyeket a Vesa hozott, illetve az erőnléti edzők napi szintű munkájának kiteljesedése, ezek az apró változások tudják a srácokat magasabb szintre vinni. Leginkább az U16-osoknál látszik, eltökéltek a srácok, az új program segíti őket. Természetesen a FEHA19 felnőtt csapatánál sem lettek rosszabbak, de ők az akadémiai ciklus vége felé járnak, hamarosan kikerülnek a programból, remélhetőleg profi csapatoknál tudnak majd jó teljesítményét nyújtani. A hosszú távú eredményeket legalább 3-4 éves ciklusban tudjuk mérni majd a nemzetközi szinthez képest. A folyamatokat rövid távon kell rendbe tenni, ez pedig majd hosszú távon hoz eredményeket.