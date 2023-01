Mondhatni hatpontos rangadó vár a Volánra kedd este Klagenfurtba, hiszen az ICEHL tabelláján a nyolcadik pozíciót betöltő fehérváriak hetedikhez utaznak. Vendég siker esetén pedig egy pontra csökkenne a két gárda közötti különbség. Kevin Constantine együttesének kellenek a pontok, hiszen a Raktár utcában még nem tettek le a legjobb hat eléréséről, ami automatikus rájátszást jelenteni a tavalyi kiírás ezüstérmesének. Jelenleg a „kapu őrzője” a Bécs, öt ponttan állnak a kék-fehérek előtt, úgyhogy semmi sincs veszve. A cél teljesítését nem könnyíti meg az utóbbi hetek sérüléshulláma, a Volánból sorra dőltek ki a védők, Henrik Nilsson és Horváth Milán még biztosan nem játszhat Klagenfurtban, de bemutatkozhat az új igazolás, Cody Donaghey. A kényszerhelyzetben többek között Mihály Ákosnak is védőt kellett játszania az elmúlt mérkőzéseken, a fiatal csatár szépen helyt állt az új szerepkörben is.

– Utoljára még talán utánpótlás koromban játszottam hátvédet pár meccs erejéig, de a felnőtt mezőnyben még soha sem vetettek be hátul. Pont Campbell viccelődött velem a Bolzano elleni hazai találkozó előtt, hogy aznap hátvédet játszom majd. Aztán így is lett, meglepődtem. Nem kezdődött jól, rögtön az első cserénél gólt is kaptunk, de utána igyekeztem jól megoldani a szituációt – nyilatkozta Mihály Ákos, majd kitért a pár napos pihenőre. – Jól jött, szerintem mindenki fel tudott töltődni, voltak akik el is utaztak. Pár napja visszatértünk a munkához és gőzerővel készülünk a keddi mérkőzésre. Fontos lenne a győzelem, tudjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek, mi a taktikájuk. Szeretnénk a legjobb hatba bekerülni, szerintem ez mindenkit csak motivál.