Ahogy már megszokhatták a csapat háza táján az új év mindig tartogat változásokat, és ez nem kerülte el a Nagy Ádám vezetőedző által irányított NB III-as legénységet sem. Kern Martin, Dusinszki Szabolcs és Babós Levente januártól az NB I-es kerettel készült tovább, így előtérbe kerültek az utánpótláscsapatokban szereplők, mert pótolni kellett az edzéseken a kiesőket. Ők aztán azért a folytatásban az edzőmeccseken is szóhoz jutottak. A munka természetesen a szokásos teszteléssel indult, majd már a felkészülés első hetében a „lovak közé csaptak”, és a megyei I. osztályban az őszi idényt a második helyen záró MÁV Előre FC Főnix csapatával találkoztak a felcsúti műfüves pályán. Miután a PAFC II az U19-es csapattal szoros szimbiózisban működik, ezért Nagy Ádám vezetőedző sok olyan utánpótláskorú játékosnak is lehetőséget adott az összecsapáson, akik még nem léptek pályára felnőtt bajnokságban. Miután még csak pár napja edzett együtt a keret, ezért a szünetben sort cserélt a szakember, aki elégedetten láthatta, hogy a fiatalok bizonyítási vágytól égve teszik oda magukat a kulturált futballt bemutató ellenféllel szemben. A két rangidős, és rendkívül rutinos csapatkapitány Magasföldi József, illetve Fodor Marcell mellett a tavaly már szintet lépő Demeter Zsombor, és a rögtön duplával debütáló Szabari Roland is betalált a mérkőzésen, melyet 3–0-s félidei vezetést követően 5–0-ra nyertek meg a házigazdák.

- 45 perces terhelést akartunk adni a játékosoknak, ez megvalósult. Csodákra nem számítottunk. Az a cél, hogy az utánpótlásból felkerülő játékosok megismerjék a játékunk alapelveit, és megmutassák, hogy tavasszal akár az NB III-ban is számíthatunk rájuk. A második félidőben így gyakorlatilag egy U19-es csapattal álltunk fel. Örülök, hogy nem kaptunk gólt, és hogy a labdabirtoklásban dominálni tudtunk. Sok munka vár még ránk, hogy azt a teljesítményt tudjuk majd nyújtani a bajnokságban, mint ősszel, de ez lesz a cél. Voltak, akik jó benyomást tettek rám, és voltak, akik még jobbat, de még meg kell találni a helyüket a pályán. – összegezte a látottakat a szakvezető.

Időközben kiderült, hogy távozott a csapattól Szabó Valentin, aki Soroksárra igazolt, míg Major Marcellt és Jevhenyij Kicsunt pedig az NB I-es csapat kölcsönadta a Nyíregyháza Spartacus és Gyirmót FC Győr együtteseinek.

Bakos Szabolcs (fehérben) gólpasszt adott az Abda elleni találkozón

Fotós: pfla.hu

Majd a következő ellenfelük a Győr-Moson-Sopron megyei I. osztályban vitézkedő, és ott a jelenleg a 9. helyen álló Abda SC VVFK Bau együttese volt. Nagy Ádám ezúttal egy órát adott a kezdőcsapat tagjainak (Gazdag M. – Makara, Vajda, Fodor, Bányai – Bakos, Demeter, Vékony – Vizler, Magasföldi, Oszadcsij.), ezután jöttek a zömében U19-es játékosok. Az elején két rögzített szituáció után voltak eredményesek, Bakos Szabolcs beadásából Vajda Roland talált be, ezután pedig Magasföldi csavart a kapuba egy szabadrúgást. A második félidőben a fiatalok beállása után több veszélyes kontrát vezettek, ezekből Vékony Bence, és Szabari növelte az előnyt, de egy pontrúgás után szépítettek a vendégek (4-1).

- Két dologra fókuszáltunk: az ellenfél térfelén való támadásszervezést és a saját térfélen történő védekezést, majd az átmeneteket gyakoroltuk. Nyilván formálódik még a csapat, sok mindent szinte a nulláról kell kezdeni. Van bennem hiányérzet, és lesz is még, de két hét kemény munka után ott tartunk erőnlétben és játékban, ahol vártuk. Van még három hét, a hibák nagy részét ki kell küszöbölnünk. – hangsúlyozta a tréner.