Az ősszel hat ponttal, 76-70-re nyert az Alba a nyugati határszélen, a fehérváriak ezúttal is győzelemre készültek. Az utóbbi hetek sikereinek hála a tavalyi szezonban az utolsó pillanatban bennmaradó egerszegiek most remekelnek, már a negyedik foglalják el a táblázaton, közvetlenül a koronázóvárosiak mögé érkeztek. Legutóbb mindkét brigád nyert, a Fejér megyeiek Oroszlányban, a ZTE pedig otthon múlta felül a körmendieket. Ezúttal is tréningruhában szemlélte a bemelegítést az Arconic-Arconic legújabb igazolása, az egy hónapja a Gáz utcában készülő szenegáli-amerikai center, Diong, aki szombaton délelőtt aláírta szerződését, de pályára még nem lépett, erre minden bizonnyal jövő szombaton, Szegeden kerül sor. Pongó hármasa kiszédült a gyűrűből, a vendégek Polster triplájával jutottak előnyhöz, Philmore közelről volt eredményes, Pongó zsákolt, Somogyi ziccert dobott, gyorsan átvette a dominanciát a házigazda, 6-3. Somogyi a későbbiekben sem tétlenkedett, ahogy Pongó sem, a vendégek Smith trojkájával igyekeztek nem leszakadni. Pongót Vojvoda váltotta, DeCosey dobásai nem mentek be, két pontra zárkóztak a zalaiak, aztán Somogyi pontjaival meglógtak a házigazdák, a ZTE mestere, Sebastjan Krasovec időt kért, 15-8. Mitchell Smith kapta el a ritmust, a hazai oldalon Pongó, hármasa nyomán tízre hízott a különbség, 23-13. Ford helyett Szabó Zsolt jutott szóhoz, Vojvoda nem tétlenkedett, a túlsó palánknál Rakicevic is megszerezte első pontjait. Az első negyedet Trice megmozdulásai zárták, tíz perc után 29-19-re vezetett az Alba. Hol tízen túl, hol szűken, tízen belül volt a vendég, DeCosey csak az egyik büntetőjét dobta be, tizenkét pontra hízott az előny, aztán hatra csökkent, Vojvoda és Ford pontjaival távolodott a vendéglátó, ismét súrolta a tíz pontot a differencia. A védő lepattanók az albásoknál landoltak, akik általában jól fejezték be támadásaikat, a zalaiak időt kértek, 38-30. Kiperdültek a vendégek hármasai, Somogyi nem hibázta el büntetőit, Pongó a sarokból köszönt be, nem találta az ütemet a Zete. Keller Iván mintaszerű triplával jelentkezett, Smith is jól teljesített, az első félidőt 48-40-es eredménnyel zárták az együttesek.