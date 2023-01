BJAHC – Hydro Fehérvár AV19 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0, 1-0) – büntetők után

Tüskecsarnok, 1916 néző. V.: Babic, Soós, Kövesi, Váczi

BJA: Farkas – Pozsgai, Szabó B., Tsulyhin, Galoha 1 (1), Djumic – Gőz, Garát, Elo 1, Viikala, Schlekmann 1 (1) – Vorobev, Tóth G., Tóth R., Nagy K., Szita –Varga, Dóczi, Ravasz, Ritter, Molnár. Vezetőedző: Kangyal Balázs

AV19: Roy – O’Brian, Campbell (1), Erdély, Hári 1, Kuralt – Stipsicz, Donaghey, Sarauer 1, Leclerc (1), Magosi – Szabó D., Fournier, Bartalis, Mihály, Vértes (1) – Csollák, Horváth M., Ambrus G., Terbócs (1), Németh. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 27-50..

A vasárnapi nap első mérkőzésén, a bronzcsatán az UTE 3-2-re nyert a DEAC ellen, így a hajdúságiak két arany után ezúttal a negyedik helyen végzett. A nap fő eseményén az előző két szezonnal megegyezően ismét érdekelt volt a Hydro Fehérvár AV19, a Fejér megyeiek célja nem lehetett más, mint 2019 után végre hazavinni a trófeát. A fehérváriak keretében az elmúlt időszak hiányzói mellett nem szerepelt Findlay, aki megsérült az elődöntőben.

Garát Zsombor lövése nyitotta meg a találkozót, de Roy számára nem igazán jelentett gondot a próbálkozás hatástalanítása. Három és fél perc eltelte után Erdély előtt adódott az eddigi legnagyobb lehetőség, a fehérváriak csatára lépett el a védője mellett, de Farkas hárította. A túloldalon Schlekmann nem tette meg ezt a szívességet, szépen kilőtte a rövid felsőt, ezzel a BJA megszerezte a vezetést, 1-0. Lendületesen és bátran kezdett a fővárosi együttes, ez láthatóan nem ízlett a Volánnak. Ennek ellenére öt perc eltelte után egyenlíthetett volna Fournier, de Farkas ismét hárítani tudott, majd Tsulyhin lőtt mellé nagy helyzetben. Hat perccel a vége előtt beszorult az AV19, egy támadáson belül Pozsgai és Djumic is próbálkozott, de Roy és a blokkok megmentették a gárdát. Később Terbócs középre adására érkezett a kapu elé Vértes, de közelről nem sikerült áttuszkolni a pakkot. Kezdte felvenni a fonalat Kevin Constantine együttese, Sarauer nagy helyzetben lőtt fölé. A játékrész legvégére is jutott fehérvári lehetőség, O’Brian a kapuvasat találta telibe távolról, a kipattanó Erdélyhez került, de Farkas védett.

A második harmadot is tempósan kezdték a felek, első komolyabb helyzetre négy percet kellett várni, Hári cselezte be magát a kapu elé, de Farkas résen volt, majd Campbell távoli lövése volt veszélyes. Öt és fél perc után megtört a jég, Sarauer értékesített egy kipattanót, 1-1. Szünetben átvariálta a sorokat Kevin Constantine, Leclerc például felkerült az első sorba Hári és Kuralt mellé. O’Brian előszeretettel tüzelt a kék vonal környékéről, Mihály pedig egy ilyen szituációt követő lepattanót próbált volna kihasználni, de nem sikerült. Lendületbe jött a Volán, a ék-fehérek átvették az irányítást, Farkas kapuja előtt egyre nagyobb forgalom volt. A harmad derekán emberelőnybe került a Fehérvár, majd tizenöt másodpercig kettős fórban is támadhattak Háriék. Végül öt a négy ellen szerezte meg a vezetést az ICEHL-ben edződő gárda, Hári pontos lövése kötött ki a bal felső sarokban, 1-2. Harcmodort váltott a BJA, ennek pedig Magosi látta először kárát, aki fél lábon hagyta el a jeget. A harmadik harmad elején felváltva akadtak helyzetek, majd a 45. percben Galoha ugorhatott ki a védők közül, majd a támadó ki is használta a ziccert, 2-2. Próbált ismét ritmust váltani a Volán, de a fővárosiak kontráit is veszélyesek voltak. Nőtt a feszültség a jégen, egyre több szájkarate és lökdösődés tördelte a játékot. Nem bírtak egymással a felek, így következhetett a hosszabbítás.

A ráadás ebben a szezonban nem a Volán játszótere, a legtöbb hasonló szituációból az ICEHL-ben vesztesen hagyta el a jeget a Fehérvár. Ezúttal is egy nagy fővárosi lehetőséggel indult az ötperces mini harmad, három a három ellen Roy bravúrjára volt szükség. Több lehetősége volt a BJA gárdájának a hosszabbításban. Nem rezdültek a hálók, így következtek a büntetők. Ebben a fegyvernemben sokáig egyik fél sem jeleskedett, végül Eo büntetője döntött az ötödik körben. Ebben az évben sem nyerte meg a Magyar Kupát a Fehérvár, az arany a BJAHX együtteséé lett.