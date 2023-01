A túra nagyobb pofonnal kezdődött fehérvári szemszögből, a Gyergyó 9-3-ra- nyert kedden. A szerda és a csütörtök sem telt edzés nélkül a kék-fehérek fiataljainak, a szerdai szünnapon azonban mindenki kapott egy kis szabadidőt délután. Csütörtökön a délelőtti tréning után ebéd, majd egy kis csendes pihenő következett, aztán videós megbeszélés volt, a szakmai stáb képanyagokkal próbálta felhívni a játékosok figyelmét a fontosabb dolgokra a Csíkszereda játékából.

– Nem kezdtünk jól kedden. A Gyergyó nyilván egy remek csapat, és ha megérkezel Erdélybe, készen kell állnod a meccsre. Keménynek és fejben erősnek kell lenned, hogy jól tudj játszani itt. Főleg, ha meg is akarod nyerni a mérkőzést. Az első harmadban nem voltunk elég élesek. Ennél többet vártam a küzdőszellem terén és karakteresebb játékra számítottam. A mérkőzés folyamán ebben sikerült javulnunk. Szereztünk két gólt, és kivédekeztünk egy fontos emberhátrányt is a második játékrész elején. Viszont sajnos néhány nagy egyéni hiba miatt elúszott a mérkőzés. Másfajta meccsre kell készülnünk a Csíkszereda ellen. Az erdélyi csapatok élvezik a hazai pálya előnyét, sok szurkoló jön ki a mérkőzésekre, telt ház előtt zajlanak a mérkőzések. Ez egy hatalmas élmény a srácoknak, és remélem megtalálják a módját annak, hogy élvezzék a találkozót – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője a klub honlapjának.

A Sportklub elleni találkozó Skachkov helyzetével kezdődött, majd később Milan Cody is helyzetbe került. Az első percekben a vendégek részéről Mingazov veszélyeztetett, de lövése fölé szállt. Alapvetően a Csíkszereda játszott fölényben, de a fehérvári erejéből futotta ellentámadásokra. Hét perc elteltével Márkusnak kellett védenie fejjel, Vesely került nagy helyzetbe. A harmad derekán majdnem megszületett a FEHA19 vezető gólja, Alapi került helyzetbe a kapu előterében, de közeli próbálkozását védte Adorján. Emberelőnybe került Anatoli Bogdanov legénysége, egy percig kettős fórban is támadhattak a vendégek, nem sikerült élni a lehetőséggel, Ambrus révén járt közel a gólhoz a Fehérvár, de a támadó lövése a felső vason kötött ki. Kiegyenlítettébbé vált a játék, a Fejér megyeiek részéről Zohovs, míg a hazaiaktól Salló került nagy helyzetbe, de a két kapus résen volt.

Hazai lehetőséggel indult a középső játékrész, Kubat lőhetett, Márkus védett. Még két perc sem telt el, megszerezte a vezetést az erdélyi együttes. Bár az akció közben Bajkó vérző sérüléssel a jégen feküdt, a bírók nem fújtak, a Csíkszereda pedig élt a lehetőséggel és Becze révén előnyhöz jutott, 1-0. Lendületbe jött a Sportklub, és ezen csak segített egy fehérvári emberhátrány, de a fiatalok kihúzták, sőt Ambrus helyzeténél Adorjánnak kellett védenie. A harmad derekán beszorult a FEHA19, Láday előtt kétszer is nagy helyzet adódott, de Márkus védeni tudott, ahogy Becze ziccerénél is résen kellett lennie. Kilenc perccel a harmad vége előtt ismét betalált a hazai gárda, de magas bot miatt érvénytelenítették a gólt. Pár minutummal később már nem úszta meg a Fehérvár, emberelőnyben Rokaly volt eredményes, 2-0. A folytatásban még egyszer Márkusnak maga mögé kellett nyúlnia, az egyik védő korcsolyájáról ment be a pakk, 3-0. Gyorsan jött a szépítés, Keceli-Mészáros lőtte meg a fehérváriak első gólját a mérkőzésen, 3-1.

A záróetap csíkszeredai kapuvassal rajtolt, majd egy hazai emberelőny legvégén Kubat talált be lesgyanús körülmények között, 4-1. Ismét jöhetett volna gyorsan a válasz, de Dobod helyzete kimaradt, ahogy később Dobmayer sem tudott eredményes lenni. A harmad derekén ismét szerencsétlen gólt kapott a FEHA19, ezúttal Mayerről került be a korong a kapuba, 5-1. A folytatásban mindkét oldalon adódtak helyzetek, de csak a hazai alakulat talált be Skachkov révén, 6-1. Pénteken Brassóban zárul az erdélyi túra.

Jegyzőkönyv

Sportklub Csíkszereda – FEHA19 6-1 (0-0, 3-1, 3-0)

Csíkszereda, 1950 néző. V.: Flip, Radu, Gherorghies, Szabó.

Csíkszereda: Adorján – Kubat 1 (1), Salló, Skachov, Sofron, Stach 1 – Ferencz-Csibi (1), Seleznev (2), Krikunov, Becze 2, Vesely – Farkas T., Láday, Milan, Részegh (1), Rokaly 1, Péter. Vezetőedző: Tom Coolen.

FEHA19: Márkus –Mingazov, Rachinskiy, Cizas, Mokshantsev, Zohovs – Bajkó, Dobmayer, Ambrus, Fekete, Keceli-Mészáros 1 – Reiter, Kóger, Dobos, Mayer, Alapi – Szabó P., Zezelj, Dézsi, Farkas L., Györffy. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 38-28.