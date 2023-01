Huszti Szabolcs nem tűnik izgatottnak, higgadtan vázolja elvárásait a szurkolók, s a játékosai felé is. A munkát elvégezte a csapat becsülettel, most kiderül, mire képes a átalakulás útjára lépett Vidi tavasszal.

A középpályára két játékos, a norvég Tobias Christensen, valamint a hondurasi Deybi Flores érkezett, s visszatért a piros-kékekhez a fiatal támadó, Szabó Levente, akinek tapasztalatira éppen a tavaszi nyitányon lehet igazán alapozni. Ugyanis a fehérvári születésű csatár Kecskeméten futballozott kölcsönben az ősszel, a KTE színeiben négy gólt rámolt 16 meccs alatt, komoly szerepet vállalt abban, hogy az újonc ott tanyázik a tabella második helyén.

A MOL Fehérvár FC volt az egyik – a Mezőkövesd a másik – csapat, mely meg tudta verni a lila-fehéreket az őszi idényben, s hiába csúfoskodik a Vidi a nyolcadik helyen, most is nyerni megy Kecskemétre.

A KTE 16 bajnokijából haton zsebelte be a három pontot, a két vereség mellett nyolc alkalommal ikszelt. A lila-fehérek 23 gólt szereztek eddig, az FTC után a második legkevesebbet, 16-ot kaptak. Nagy mozgás nem volt a keretükben, talán épp Szabó Levente elvesztése lehet a legfájóbb számukra. Törökországban edzőtáboroztak a kecskemétiek, a Békéscsabát (4-2), a Teplicét (3-2), és a Zlate Moravce-t (3-1) győzték le a felkészülés alatt, kikaptak a Magdeburgtól (1-4), a Rapid Bukaresttől (1-3), az Universitatea Craiova (1–3), valamint az NB II-es Csákvár (1-3) csapataitól.

Fehérváron Juhász Roland sportigazgató és Huszti Szabolcs edző érkezésével úgy tűnik, újra építget a Vidi. Harminc év alatti játékosok alkotta csapatot alakítanának ki a jövőben, mely gárda mindig, minden körülmények között kontrollálja a játékot. A kecskeméti csata lehet az első lerakott tégla.