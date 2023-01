Az Aqvital FC Csákvár férfi csapata van leginkább a „kirakatban”, az NB II-ben szereplő együttes a tabella 8. helyén várja a tavaszi idényt. A férfiak mellett a gyengébb nem is képviseli a klubot, a hölgyek a Fejér Megyei Bajnokságban vitézkednek, és ott a 3. helyen telelnek.

Ellenben nemcsak a felnőtt korosztályban, hanem az utánpótlásban szintén megpróbálnak minél magasabb szinten teljesíteni, és nemcsak nagypályán, hanem futsalban is.

- A 2022-2023-as idényben Légrády Attila vette a lány U16-os csapat irányítását, és a 7.-8. évfolyamos lányoknak heti rendszerességgel testnevelési óra keretein belül fociedzést tartunk a csákvári általános iskolában. – fogalmazott Berndt András az AFC Csákvár utánpótlás szakág vezetője.

- A remek őszi szezonnak köszönhetően beneveztük a lányokat az U15-os Pest Megyei II. osztályú Leány Serdülő futsal hétvége sorozatba, amely három fordulóból, hat mérkőzésből állt, amelyet a lányok száz százalékos teljesítményt nyújtva megnyertek. A csapatban több csákvári lány kap szerepet, köszönöm a támogatást az egyesületnek, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy futsal edzéseket tudjunk tartani, amelyeken a lányok el tudták sajátítani az alapokat.

Külön ki kell emelni, hogy a klub a válság ellenére is külön edzés napot biztosít a lányoknak, ahova buszokkal hozzák-viszik őket. Nem utolsó sorban 2021 júliusától a női szakágban több mint száz új igazolással büszkélkedhetnek, és őket hat edző irányítja. Ősszel elindult Kápolnásnyéken a lány intézményi program is heti rendszerességgel, valamint a már meglévő három korosztály mellé benevezik a Csákvár U19-es II. csapatukat is.

- Örömmel tölt el, hogy klubunkban ilyen nagy fejlődésen megy keresztül a női labdarúgás és a futsal szakág, ez az MLSZ főbb célkitűzései között is szerepel a jövőben. – tette hozzá Berndt András.

A klub mindenesetre tovább szeretné bővíteni bázisát, és 2023. február 4-én, szombaton délelőtt a Terstyánszky Ödön Sportközpontban, 9 órától.

- A női szakágban először tartunk kiválasztó napot, amelyre azért van szükség, mert szeretnénk bővíteni a korosztályos/felnőtt csapatainkat. U16, U19, felnőtt szinten is szeretnénk szervezett, megbízható kereteket kialakítani, amihez szükséges a megfelelő létszám és a posztokon való versengés a csapaton belül. – emelte ki Nagy Ákos a lány U 19-es csapat vezetőedzője.