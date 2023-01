NK Osijek - MOL Fehérvár FC 1-0 (0-0)

Umag, Football Fields, 50 néző.

NK Osijek: Malenica - Nejasmic, Jugovic, Caktas (Janjic, 10.), Mierez, Grzan, Zaper, Jurocevic, Topcagic, Barisic, Lovric. Vezetőedző: René Poms

MOL Fehérvár FC: Kovács D. (Rockov, 65.) - Nego, Stopira, Larsen, Heister - Christensen, Kovács B. - Kastrati, Dárdai, Bamgboye - Szabó L. A második félidőben: Kovács D. - Bese, Serafimov, Kojnok, Hangya - Pokorni, Pető - Menyhárt (Cserkuti-Németh, 69.), Houri, Schön - Kodro. Edző: Huszti Szabolcs

Gól: Mierez (76.)

Kiállítva: Schön (87.)

Umag parti sétányán olasz kirándulók és helyi családok sétáltak a kristálytiszta Adria mentén, a halászhajók csendben pihentek a háborítatlan öbölben, s a halászhálók is kötegbe fűzve árválkodtak a kikötőn hagyott ládákban. Szikrázó napsütés varázsolt tengerparti tavaszt Horvátország legészakibb tengerparti városába, ahol a teraszokon csilingel kávéscsészék verték a legnagyobb zajt szombaton, délidőben.

Az Umag Football Fields kerítése mellett rendőrosztag vigyázott a rendre, a centerpályán a helyi csapat vívott ádáz csatát, miközben a 4-es edzőpályán a MOL Fehérvár FC és a horvát élvonal bronzérmese, az NK Osijek játékosai melegítette a kellemes, 13 fokos melegben.

Már az első percben gólhelyzetbe került a Vidi. Dárdai futtatta a jobb oldalon Kastratit, a koszovói támadó belépett a tizenhatoson belülre, centerezett, de Bamgboye elől az utolsó pillanatban tisztázott a visszafutó Grzan, mégpedig úgy, hogy a labda Funshoról pattant az alapvonalon túlra. A fehérváriak domináltak, nem sokkal később újra Kastrati iramodott meg, Bamgboyét kereste a magas labdával, de a korábban Diósgyőrben is védő Malenica jó ütemben lépett ki kapujából. Negyedóra elteltével vált agresszívabbá az eszéki együttes. Előbb egy veszélyes beadás szállt el a fejek és Kovács Dániel keze felett, majd Kristijan Lovric lőtt 17 méterről, labdája megpattant egy védőn, majd a jobb kapufán csattant. A horvátok fölényét egy remekbe szabott Dárdai kiugratás törte meg, Szabó Levente lépéselőnybe is került védőjével szemben, de jobblábas, életerős lövése az oldalhálóban kötött ki. Nem kímélték egymást s felek, kemény belépők, olykor nagy kiáltások tarkították az összecsapást. A horvátok sem mentek a szomszédba egy egy rátartásért, Marcel Heister pedig senkit nem engedett el maga mellett, ha kellett megszaltóztatta a jobbszélsőt. A 31. percben mégis elvesztett egy fejpárbajt, a labda a bal oldalra került, onnan érkezett az Eszék centerezése, Grzan centikkel maradt le a labdáról a bal kapufánál. A szünet előtt tíz perccel Kovács Dánielnek kellett úszva magába szippantania a tengeri levegőt, Lovric szabadrúgásból vette célba veszélyesen a bal felső sarkot. Alig volt hátra az első félidőből, mikor Christensent fűzte köténybe Nejasmic, a 16-osnál jobbra tette a labdát, Janjic 6 méterről a rövid felsőre durrantott, Kovács védett bravúrral.

Kovács Dániel (feketében) bravúrokkal jelentkezett

Fotós: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Fordulás után szinte teljes sort cserélt a Vidi, Kovács Dániel maradt csak a kapuban. Nem változott a csapatok lendülete a második félidőben sem. Az első helyzet a horvátok előtt adódott, Lovric ívelt középre élesen, az argentin Ramon Mierez fejesét Kovács Dani hatalmas bravúrral tolta szögletre a léc alól. Dominált az NK Osijek, majdnem dolga akadt a 65. percben csereként beállt Rockovnak, de Topcagic ígéretes lövésébe Kojnok a legjobbkor vetődött bele. Nem lankadt az Eszék, s továbbra is állta a sarat a fehérvári védelem, többször is blokkoltak. A 76. percig. Egy jobb oldali szöglet nyomán Ramon Mierez robbant be és fejelt 8 méterről a jobb alsó sarokba, 1-0. Nem sokkal ezután Schön Szabolcs tört a tizenhatoson belülre, de lövésig nem jutott, odaértek a védők. Cserkuti-Németh Olivér is szóhoz jutott, a mögötte helyezkedő Bese Barnabás folyamatosan irányította a Vidi ifjú balszélsőjét. Az utolsó percekben különösebben esélye sem maradt a Vidinek az egyenlítésre, mert Schön Szabolcsot a 87. minutumban kiállította a játékvezető szövegelésért.

A MOL Fehérvár FC jövő szerdán 15.30-kor vívja harmadik felkészülési mérkőzését, a szlovén Domzale ellen. A találkozót Porecben rendezik.