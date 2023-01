Vasas Óbuda - MÁV Előre-ST Solar 3:0 (11, 18, 10)

Folyondár utca, 120 néző

Vezette: Ujházi Mónika, Adler László

Vasas Óbuda: Török 7, Kump 10, Bannister 13, Fricova 8, Abdulazimova 4, Fábián 1. Csere: Juhár, Szalai A. (liberók), Vezsenyi 6, Jámbor 2, Papp O. 1, Boyko 7, Skrypak. Vezetőedző: Giannis Athanasopoulos

MÁV Előre-ST Solar: Dolotova 1, Karnyickaja, Csabai, Dvoracek 12, Tóth J. 7, Gilfillan 5. Csere: Kovács E., Borostyán (liberók), Ertz 3, Szabó L. 2, Narancic, Szilágyi. Vezetőedző: Nagy Fanni

Több hosszú labdamenettel indult a mérkőzés, de mivel ezeket kivétel nélkül a házigazdák nyerték Nagy Fanninak már 6:1-nél időt kellett kérni. A Vasas jól és pontosan szervált, míg a kék-fehérek meglehetősen sokat hibáztak, így nem volt véletlen, hogy a fehérvári tréner ismét magához rendelte tanítványait (12:3). Ezt követően sem változott túlságosan sokat a helyzet, a játék minden játékelemben felülmúlta ellenfelét a piros-kék együttes, és magabiztosan hozta a szettet.

A folytatásban láthatóan jobban összpontosított a MÁV Előre, és aránylag szorossá tette a játékot. Egészen 18:17-ig tapadt ellenfelére a Loki, ám ezt követően Dennis Bannister vezérletével lezárta ezt a játékrészt is a Vasas.

A harmadik szett elején is tartották a lépést a fehérváriak, de 7:7 után újfent fölénybe került a hazai gárda, és biztosan zsebelte be ezt az etapot is és a győzelmet.

- A második szett kivételével semmilyen játékelemben nem tudtuk azt nyújtani, amit a múlt héten. Sajnálom, hogy ez így alakult és, hogy egy pillanatig sem tudtuk megnehezíteni ma a Vasas dolgát. – értékelte a látottakat Nagy Fanni a fehérváriak vezetőedzője.

- A második szettet leszámítva, amikor a blokkvédekezésünk nem volt az igazi, meggyőző győzelmet arattunk. Többféle felállásban is kipróbáltam a csapatot, örülök, hogy mindegyik működött és mindenki hozzá tudta tenni a magáét a mai sikerhez. – fogalmazott Giannis Athanasopoulos a Vasas Óbuda mestere.