A MOL Fehérvár FC ifjú tehetsége - akinek a Vidi korábbi játékosa és edzője, Pető Tamás az édesapja - hatvan percnyi játék után szállt be a piros-kékekhez a Hajduk Split elleni felkészülési mérkőzésen. A Porecben rendezett találkozón 120 percen át viaskodott a magyar bajnokság nyolcadik helyén álló együttes és a horvát élvonal második pozícióját elfoglaló alakulat. Pető Milán nem futballozott megilletődötten a horvátok ellen.

- Nagy megtiszteltetés volt, hogy pályára léphettem a Vidi első csapatában. Szerintem a csapat is jól teljesített, ahhoz képest, hogy ez volt az első felkészülési mérkőzésünk az edzőtáborban. Megyünk és dolgozunk tovább, hogy tavasszal a bajnokságban minél előrébb végezzünk. Igyekeztem keményen beleállni a párharcokba egy Hajduk-szintű ellenféllel szemben is, úgy érzem, nem sikerült rosszul az első meccsem. Eddig még nem nagyon játszottam ilyen védekezőbb szerepkörben a középpályán, mint ma, de így is próbáltam megoldani azokat a feladatokat, amiket a stáb kért tőlem - fogalmazott a klub honlapján Pető Milán.