MOL Fehérvár FC - FK Radnicski Beograd 1-1 (1-0)

Porec, Zelena Laguna Football Camp.

MOL Fehérvár FC: Rockov - Bese, Serafimov, Fiola (Kojnok, 71.), Hangya - Deybi (Alef, 75.), Kovács B. - Menyhárt (Cserkuti-Németh, 60.), Pető, Schön (Bamgboye, 60.) - Szabó L. Edző: Huszti Szabolcs

FK Radnicski: Čubrakovics - Ilics, Andrics, Szekulics, Kojics, Pesics, Đorđevics, Marijanovics, Nedeljkovics, Veličkovics, Gulan. Vezetőedző: Branko Csavics

Gól: Szabó L. (17.) ill. Nedeljkovics (72.)

Az FK Radnicski Beograd mára már nem számít a szerb futball élcsapatai közé. Története során is inkább az alsóbb osztályokban vitézkedett, azonban 1957-ben jugoszláv kupadöntőt játszott a Partizan Beograddal, 5-3-ra vesztett. A 2000-es években feljutott az élvonalba, de anyagi problémák miatt visszaléptek, s a harmadik vonalban folytatták. Tavaly a harmadosztály bajnokai voltak, most a 16 csapatos pontvadászat 12. helyén állnak.

Ahogy arra számítani lehetett, már az első perctől fölényben futballozott a Vidi. A szerb másodosztályban újonc Radnicski játékosai csak pillanatokig birtokolták a labdát. Már az első percben szögletet végezhettek el a fehérváriak, a beívelt labdát a kapus húzta le, majd nem sokkal később Bese 18 méteres lövését blokkolták a védők. A fiatal Pető Milán ezen a találkozón is bátran futballozott, az általa kiharcolt szabadrúgás nyomán alig kerülte el a labda a kaput. A 17. percben érett góllá a nyomasztó fehérvári fölény. Szabó Levente támadta le erőszakosan a szerb kapust, aki ijedtében a Vidi csatárába lőtte labdát, ami a hálóba pattant, 1-0. A találat után kissé visszavett a lendületből a Vidi, így Marijanovics helyezhetett a kapu mellé. Szabó Levente aztán megduplázhatta volna az előnyt, Bese szolgálta ki, de a kapu mellé perdített. A szünet előtt Andrics egy szöglet után fejelt veszélyesen, nem sokkal tévesztett célt.

Fiola Attila (fehérben) felépült sérüléséből, újra pályán volt

Fotós: Székelyhidi Balázs / Forrás: molfehervarfc.hu

Fordulás után beszorították a szerbek a Vidit. Emil Rockovnak kellett halmoznia a bravúrokat. Egy szélről érkező beadás után kilépett a kapuból, elütötte a labdát, de közben Fiolával összeütközött, azonban még így is bravúrral tudta védeni Ahmetovics lövését. A veszélyesen futballozó Andrics tekert aztán kapura 16 méterről, Rockov a jobb felső sarok elől térítette el a labdát vetődve. Még tíz perc sem telt el a második félidőből, de Gulan Nikola kétszer is megtornáztatta Rockovot. Előbb 17 méterről tekert kapura egy szabadrúgást, majd az 53. percben egy szélről a kapu elé csavart labdát lőtt közelről kapura. A félidő derekén a szerbek egyik próbajátékosa - aki a meccs jegyzőkönyvében sem szerepelt - okozott zavart a Vidi kapuja előtt. Egy szabadrúgás után az oldalhálóba bombázott, majd 16 méterről eresztett meg egy löketet, ezt Rockov védte. Érett a Radnicski egyenlítése, s miután Fiolát Kojnik váltotta, be is találtak a szerbek. A 72. percben Nedeljkovics 15 méterről volt eredményes, 1-1. A mérkőzés hajrájában Szabó Levente és Pető Milán igyekeztek megmenteni a fehérváriak becsületét, de a szerb kapus mindkétszer nagyot védett. A találkozó legvégén az ifjú középpályás, Kovács Bence 14 méterről helyezett a kapu mellé nagy ziccerben.

A MOL Fehérvár FC 1-1-es döntetlenre végzett az edzőtábor utolsó megmérettetésén. A csapat közel két hetet töltött az Isztrián, ezidő alatt a Hajduk Splittel (2-3), az NK Osijekkel (0-1), a szlovén NK Domzaléval (3-0) és az FK Radnicsiki Beograddal találkozott felkészülési mérkőzésen. A Vidi január 29-én a Kecskeméti TE vendégeként kezdi a bajnokság tavaszi idényét.