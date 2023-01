A 2016-os, riói olimpián egyéniben a 17. helyen zárt, az eredeti tervekhez képest a pandémia miatt egy évvel később, 2021 nyarán megrendezett tokiói, nyári játékokról lemaradt. Szívből reméli, a 2024-es, még utoljára a lovaglással megrendezésre kerülő, párizsi játékokon ott lesz a rajtvonalon. A Volán Fehérvár 32 éves pentatlonistája, Demeter Bence optimista, ha sérülések és betegségek nem hátráltatják, már az idei esztendőben megszerezheti a kvótát a franciaországi rendezvényre.

- Egy éve nehezen kezdtem bele a munkába, nem jutottam ki a tokiói olimpiára, amit nagy csalódásként éltem meg. Ráadásul sérüléssel is bajlódtam, a szezonnyitó, budapesti viadalon nem is tudtam indulni, nehezen indult számomra a 2022-esztendő. Aztán jól folytatódott, egy kisebb lengyelországi viadalt megnyertem, aztán az áprilisi, budapesti világkupán életem legjobb vívását produkáltam, ami engem is meglepett, hogy ilyen jól összeálltak a dolgok. A ló viszont kibabrált velem, ha hibátlan pályát megyek, biztosan megnyerem a versenyt, annyira jó formában voltam. A legjobb magyarként zártam a 4. helyen, ami fontos volt, a szezon további része, a válogatás szempontjából. A nyár elején Ankarában pont az ellenkezője történt, mint a hazai fővárosban, gyengébben vívtam, viszont hibátlanul lovagoltam és a fizikai számokban is jobban teljesítettem. Ez a 7. helyre volt elég, amivel biztosítottam a helyem a júliusi, alexandriai vb-keretben. A világbajnokságon a selejtezőben és az elődöntőben jól ment a vívás, a lovaglással sem volt gond, azonban tíz pont büntetést kaptam, ugyanis nem simogattam meg a lovat a zsűri előtt, hanem akkor, amikor már kijöttünk a pályáról. Ezek pontok nagyon hiányoztak, végül 8. lettem, ha nem vonnak le, szerintem a dobogó legalsó fokára felléptem volna. Ugyanis a kombi során korábban indulok, végig tudtam volna menni az élmezőnnyel, nagyon fájó volt ez a büntetés.

A nemzetközi szövetség, a UIPM azután döntött a simogatósdiról, hogy a tokiói olimpián a toronymagasan vezető, német Annika Schleu biztos aranyérmet vesztett el, mivel a neki kisorsolt négylábú nem volt hajlandó venni az akadályokat. A nulla pontos lovaglással a sportoló kiszállt a versenyből, utána nem volt kedves a négylábúval, Schleu edzője ököllel meg is ütötte a patást. Az állatvédők zúgolódtak, a nemzetközi szövetség pedig igyekezett jó pontot szerezni az új szabály bevezetésével.

A csapatban szerzett aranyérmét mutatja a Székesfehérváron, a Bregyó-közben található sportcentrumban

Fotós: Horog László / FMH

- Ezentúl igyekszem jobban figyelni erre, mert a tíz pont sokat jelent. Egyéniben másodikként végeztem a csapattal Egyiptomban, amivel elégedett voltam, majd következett a szeptemberi, fehérvári Európa-bajnokság. Természetesen szerettem volna nagyon jól szerepelni, fizikálisan sajnos nem sikerült elég jól felkészülni, úszásban és futásban is voltak hiányosságaim. A végén nagyot kellett hajráznom, a 6. helyre bejöttem, Bereczki nyert, mögötte Szép ért célba, nekem az utolsó métereken sikerült megelőznöm Böhm Csabát, ugyanúgy, ahogy áprilisban, a budapesti VK-n. Ez azért volt fontos, hogy a csapat tagja legyek, dobogóra léphessek a szülővárosomban. A csapatversenyt megnyertük, aranyéremmel zártam az idényt. Hiányérzetem természetesen volt, szerettem volna egyéniben is dobogóra állni. Nagyon remélem, pályafutásom során még lesz rá alkalmam, hogy itthon szerzek érmet világversenyen, ebbe világkupa-viadal, vagy Eb még beleférhet úgy, hogy a lovas számmal rendezik az öttusát.

Azt mondja, nagyon fel kell kötnie a gatyát, ha az elkövetkező években is ott szeretne lenni a nemzetközi élvonalban.

- Sőt, nem csak a nagyvilágban, itthon is észnél kell lenni, ha szeretnék kijutni a nemzetközi viadalokra. Nagyon sok feltörekvő tehetségünk van, ekkora harcot még nem tapasztaltam az elmúlt évtizedben, az elkövetkező néhány hónap gyilkos lesz mindenki számára. Tizenkettes keret készül az új idényre, hasonló tudással és elszántsággal. Lehet meglepetés, olyan fiatal is szóhoz juthat világversenyen, akire nem gondol senki. Bízom magamban, nagyon remélem, nem rendeznek nagy versenyt nélkülem. Az első, fedett pályás viadalon, február közepén odateszi magát mindenki, nem mindegy, miként kezdődik a szezonja. A nemzetközi mezőnyben egyelőre nagy átalakulás nincs, az viszont szembetűnő, ahogy a fizikálisan pokoli erős egyiptomiak törnek fel elképesztő módon, a junior korú versenyzőik már ott vannak a felnőtt élvonalban.

A versenyző fontosnak tartja, hogy a betegségek elkerülték, a korábbi évekkel ellentétben nem bajlódott a csípőjével, a bokájával és a talpával.

- Minden a terveknek megfelelően halad. Budapesten jó formában kell rajthoz állnom, ez általában össze is jön, akadnak, akik az elején nehezen lendülnek bele, aztán elkapják a fonalat és tartják a nívót. Én általában jól kezdek, nekem az jelent nehézséget, hogy ezt megőrizzem a folytatásban. Május végén, június elején rendezik a VK-döntőt, egy hónappal később az Európai Játékokat bonyolítják Lengyelországban, amelyen a modern pentatlon is helyet kapott, ott nyolc kvótát osztanak, azonban egy nemzetből csak egy versenyző szerezhet ötkarikás jogot. A VK-finálé győztese is indulási lehetőséghez jut, az augusztus végi, angliai vb-n további három kvóta érhető el. Bízom abban, az említett viadalokon jut nekem is.

Az öttusa új számának bemutatója az olaszországi Lignanóban. Demeter szerint a fiatalok könnyer beletanulnak majd

Fotós: Horog László / FMH

A Párizst követő időszakról esik szó, a lovaglás nélküli öttusáról. Vegyes érzései vannak, azzal már megbékélt, hogy 2024 után ez a szám lekerül a műsorról.

- A lovaglás miatta az öttusa úri sportnak számít, a későbbiekben ez már nem lesz így. Elveszik a korábbi varázs, a sportágam a későbbiekben már nem lesz az, ami jelenleg. Azonban azt is tudomásul kell venni, mindössze két-három ország rendelkezik saját lovardával és lovakkal, ami nagyban szűkíti azt a lehetőséget, hogy a pentatlon valódi világsportággá váljon. A magyarok mellett a lengyeleknek, az oroszoknak és a fehéroroszoknak van lehetőségük arra, hogy bérelt lovak nélkül rendezzenek versenyeket. Az ukrajnai háborúban vállalt szerepük miatt utóbbi két ország sportolói nem indulhatnak, tehát a kör tovább szűkült. Az új betétszám új kihívást jelent, olyan országok is csatlakozhatnak a mezőnyhöz, akik eddig nem engedhették meg maguknak a lovaglást.

Demeter az új, ninja warrior és exatlon elegyét még nem próbálta, mostanság nem is gondolkodik ebben, a párizsi olimpiáig nem foglalkozik vele.

- Egyelőre minden idegszálammal a jelenlegi lebonyolítási módra készülök. Amikor az új öttusa indul, már 34 leszek, nyilván ki fogom próbálni, ha megfelelő eredményeket érek el, lehet, folytatom pár évig. A Los Angelesben megrendezésre kerülő olimpia idején 38 leszek, az nagyon távoli, bár, ha belegondolok, hogy Marosi Ádám most annyi és két éve egyéniben világbajnok lett, akkor lehet, érdemes gondolkodnom a folytatásban. Persze, az új szám alapjaiban változtat meg mindent, más felkészülés kell hozzá. A fiatalok nyilván könnyebben ráállnak majd. Továbbá nem az idősebbeknek kedvez a most is érvényes lebonyolítási forma, hogy háromszor kell odaállni a számok többségéhez, a selejtezőben, a középdöntőben, valamint, ha sikerül bejutni, a döntőben.