Hornyák Zsolt együttese eddig két találkozót vívott Spanyolországban, a svájci Young Boys 3-0-ra verte a felcsútiakat, míg a német másodosztályú Karlsruher SC ellen nyert a PAFC. Azon a találkozón Puljic szerzete az egyetlen egy gólt.

Az azóta eltelt időben erősödött a Felcsút kerete, Jonathan Levi a svéd IFK Norrköpingtől érkezett, a jobbszélső a 2022-es idényben huszonkilenc bajnokin kapott szerepet, hat gólt és hét gólpasszt jegyzett. A 26 éves labdarúgó két és fél évre írt alá, 2025 nyárig szól a szerződése. A svéd és olasz útlevéllel rendelkező Levi Svédország nemzeti csapatában is bemutatkozhatott 2019-ben. Később a norvég Rosenborg BK színeiben 2017 és 2019 között négy Bajnokok Ligája-, illetve El-selejtezőn játszott, valamint hat találkozón az Európa-liga csoportkörében is pályára lépett.

Bár a szélső csatlakozott már társaihoz, csütörtökön nem biztos, hogy még sok lehetőséget kap a cseh első vonal hátsó régiójába tartozó FK Jablonec ellen.

– Ez lesz az utolsó felkészülési mérkőzésünk az edzőtáborban. Az itt eltöltött időszak nagyon jól szolgálta a felkészülésünket, mindenképpen utolsó, sikeres mérkőzést várok a csapattól. Biztos, hogy mindenki pályára fog lépni, felkészülten várjuk a találkozót. Sajnos volt egy kisebb megfázásom, megbetegedésem, sajnos két napot külön kellett készülnöm, pihenni. Most mát úgy érzem, száz százalékosan lépek majd pályára – mondta a klub honlapjának Nagy Zsolt, a felcsútiak honlapjának, majd kitért a spanyolországi felkészülésre. – Jól sikerült az egész edzőtábor, szerencsére sérülések nem nagyon hátráltatták a brigádot. Jól fel tudtunk készülni a tavaszi folytatásra, ideális körülmények között edzhettünk. Jó volt, természetesen a mérkőzések is olyan lendületet adtak, ami a jövő heti bajnoki rajtra megfelelő felkészülést jelentett. Kiváló hangulatban telt az edzőtábor, ilyen társakkal mindig lehet viccelődni, voltak születésnapok, befogadtuk az új érkezőket is.