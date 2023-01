Rendkívül veszélyesen kezdett a Volán, örülhetett az a néhány, feldkirchi hokibarát, aki kilátogatott a „halléba”, hogy alaposan bemelegített a hazai kapus, mert folyamatosan ugráltatták a fehérváriak. Hári, Terbócs, Fournier is közel járt a gólszerzéshez, de Madlener hősiesen állta a sarat, ha kellett lábbal, ha kellett lepkéssel fogott. A hetedik percben kevert el először a Volán kapujáig a Pioneers, Heiter a jobb szélről lőtt laposan, Roy a jobb mamuttal térítette el a pakkot. Felbátorodtak az osztrákok, s Bartalis kiállítása alatt be is szorították a kék-fehéreket. Olivier Roy nem szeppent meg, kapkodta a korongokat. A 10. percben már kiegészült a Volán, mégsem tudta rendezni a sorokat. Ki sem szabadult harmadából a vendég, ráadásul O’Brien is rettentő bizonytalan volt, az erőszakos Julian Metzler lopta le ütője tolláról a korongot, s azzal a slunggal be is húzta Roy mellett a bal alsóba, 1-0. A találat után újra átengedte az irányítást a vorarlbergi egylet, de a Fehérvár AV19 offenzívája már visszafogottabb volt, nem is igazán riogatták Madlenert, aki biztosan fogta a ketrec felé elvétve tartó pakkokat.

Sokszor összeakadtak a játékosok

Forrás: PIV

A középső periódust az „Úttörők” kezdték lendületesebben, de a 25. percben a Volán lehűtötte a kedélyeket. Jól járatták a korongot a kék-fehérek a kapu környékén, Campbell küldte a pakkot a ketrec felé a feldkirchi láberdőben, Madlener nem is tudta megfogni, a lecsorgó korongot pedig Anze Kuralt pofozta a vonal mögé, 1-1. Hamar fordíthatott volna a Volán, de Magosi kisodródott helyzetből emelt, Madlener le is húzta a pakkot. A 28. percben Metzler újra betalált, s hosszú videózás után a lesgyanús gólt meg is adták a bírók..., 2-1. Ezután került először emberelőnybe a fehérvári alakulat, Terbócs be is paskolta a Madleneren átcsorgó pakkot, szabályosnak tűnt, azonban mégsem ítéltek gólt Smetanáék, túl korán sípoltak. Ráadásul Kuralt aztán ziccert hibázott, ami méginkább szárnyát szegte a magyar együttesnek. Egy támadáson belül két kaput kerülő akciónak is útját kellett állnia Roy-nak, majd egyre jobban védekezett a Vorarlberg és több fehérvári próbálkozásnál – a bírók társaként – a szerencse is a hazaiak mellé szegődött. Négy perccel a harmad vége előtt ráadásul Fournier-t is elvesztették a kék-fehérek, megsérült a védő lába.

A legjobb védekezési módot választották az osztrákok, támadtak a harmadik játékrész elején, ráadásul a 24 órán belül második idegenbeli meccsét megvívó fehérváriak egyre inkább fáradtak. A 44. perctől emberelőnyben hokizhatott a feldkirchi gárda két percen át, de nem tudtak túljárni Olivier Roy eszén. Keményen melózott a Volán az egyenlítésért, de hiányzott az átütő erő. A finesz azonban nem! 2.26-tal a vége előtt Findlay perdítette a korongot a hálóba, 2-2.

A hosszabbítás néhány másodpercig tartott, mert Metzler passzából Pallestrang zúdított a Volán kapujába, 3-2. A fehérváriak 1 pontot szereztek.

JEGYZŐKÖNYV

Pioneers Vorarlberg – Hydro Fehérvár AV19 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0) hu.

Feldkirch, 200 néző. Vezette: Piragic, Smetana

PIV: Madlener – Viveiros, Pallestrang 1, Jacome, van Nes, Heiter – Bull, Birnstill, Macierzynski, Maver, Jarusek, Korecky, Summer, Spannring, Lebeda, Metzler 2 (1) – Reinbacher, Maurer, Zicz, Erne. Edző: Marc Habscheid

FAV19: Roy – Fournier, Szabó D., Erdély, Hári, Kuralt 1 – Stipsicz, Donaghey, Sarauer (1), Findlay 1, Leclerc – O’Brien, Campbell (1), Magosi, Bartalis, Mihály Á. – Csollák, Ambrus G., Vértes, Németh K., Terbócs. Vezetőedző: Kevin Constantine

Kiállítások: 4 ill. 8 perc