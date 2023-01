FTC Rail-Cargo-Hungária – Alba Fehérvár KC 37-22 (19-9)

Elek Gyula Aréna, 950 néző

Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag Réti Rebeka

FTC Rail-Cargo-Hungária: Bíró B. – Malestein 6 (1), Bölk 6, Tomori, Cvijics 4, Lekics, Márton 4. Csere: Janurik (kapus), Kukely A. 3, Kisfaludy 2, Szucsánszki, Szöllősi-Zácsik 4, Papp D. 1, Hársfalvi 3, Klujber 2, Cirjenics-Kovacsics 2. Vezetőedző: Elek Gábor

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Szemes, Szmbatian 2, Ohjama 3 (3), Varga E. 2, Sztosics 5 (2), Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Utasi 3, Boldizsár 3, Zrnic 1, Tolnai, Sulyok, Bojtos 1, Dubán 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5

Fradi-góllal indult a mérkőzés, Szemes Szonja technikai hibája után Márton Gréta labdája jutott Tea Pijevic hálójába. Majd hétméteresből Katarina Stosics járt túl Bíró Blanka eszén. Sok volt a rossz próbálkozás, de azért tapadt ellenfelére az Alba, egy gólnál nagyobb különbség az első hét percben nem alakult ki. Ennek ellenére a fehérvári támadások nem bizonyultak igazán hatásosnak, igaz lassították is ezeket. Ezt követően a 10. percre négy találattal ellépett a zöld-fehér gárda Dragana Cvijics góljával, Józsa Krisztián vezetőedző pedig nem véletlenül tette le a zsűriasztalra az időt kérő kártyát, 7-3. Nem tudta ez megállítani a népligetieket, zsinórban vették be Pijevic kapuját, és Józsa 11-3-nál kénytelen volt újfent magához szólítani a lányokat. Támadásban teljesen veszélytelen volt a kapura az Alba, de szép lassan elérték azt, hogy közel tíz perces gólcsend után Stosics labdája csak átcsorgott a gólvonalon. A Fehérvár ellenfele hibáiból élt, de így is állandósult a hétgólos különbség a 20. percre, 14-7. Azt feltétlenül meg kell jegyezni, hogy a második időkérés hatásosnak tűnt, kevesebbet bakizott az Alba, de érdemben nem tudta csökkenteni hátrányát a szünetre, ez főleg annak volt köszönhető, hogy mindössze 12 lövést eresztettek kapura.

A pihenő után túlságosan sokat nem változott a játék képe, egyre jobban kinyílott az olló, és szinte állva maradt az Alba. Nem egészen öt perc alatt ötöt vágtak a zöldek, majd a 40. percre már 14 gólos lett Emily Bölk lerohanásból elért gólja után a differencia, 27-13. A folytatásban edzőmeccsé alakult a találkozó, amikor egy kicsit nekidurálták magukat a vendéglátók, akkor nem volt ellenük orvosság, hiába akart kapaszkodni az AFKC.