Sűrű esztendő áll Barzsó Henrietta mögött, összesen 12 érmet szerzett, nyolc aranyat, négy ezüstöt. Az év csúcspontja számára egyértelműen az Európa-bajnokság volt, de a szép teljesítmény magánéleti örömök is érték a fiatal szkanderest.

– Ami rögtön az eszembe jut az év kapcsán, az az Európa-bajnokság, az egyik legbüszkébb vagyok arra az eredményre, végre sikerült nem csak dobogóra állnom, hanem aranyérmet is szerezni a kontinenstornán. Januárban rögtön két aranyérmet szereztem, majd jött az ob és a nemzeti bajnokság, ahol szintén első lettem. Aztán jött a már említett Eb, ahol egy arannyal és egy ezüsttel zártam. Később Judgement Dayen is hasonló mérleggel zártam. Sajnos a világbajnokságra nem tudtam kijutni, mivel nagyon drága lett volna, nem kaptunk rá támogatást. De jövőre szeretnék mindenképpen részt venni ezen a versenyen is majd – emlékezett vissza az évére lapunknak Barzsó Henrietta. – Magánéletemben is fontos változások következtek be év közben, elköltöztem a szüleimtől Székesfehérvárra, elkezdtem egy önálló életet, megismerkedtem a párommal. Sűrű és eseménydús évem volt. Sajnos egy-két versenyem az idén kimaradt közben, de a legtöbb megmérettetésen ott tudtam lenni.

Nagyszerű eredmények, pedig már évek óta küszködik sérüléssel a szkanderes. Ennek ellenére az érmek száma folyamatosan nő, februárban pedig egy komoly mérkőzés vár Barzsóra.

– A jobb kezem 2015-ben sérült meg, és azóta sem száz százalékos sajnos, nem igazán jött helyre. Az Eb-n még jobban lesérült, úgyhogy ezt még most is érzem, nem tudom, valaha helyre jön-e majd. Egyébként ez elég nagy akadályt jelent a felkészülésben és a versenyeken is, próbálok nem rá gondolni és mellőzni ezt a fajta fájdalmat. Egyébként részleges szalagszakadásom van a jobb kezemben, majd a vállamban is lett egy szakadás, úgyhogy több helyen is fáj, de van olyan nap, amikor egyáltalán nem érzem. Időjárás-változásra viszont érzékeny – nyilatkozta a szkanderes, majd kitért a februári megmérettetésre. – 2023 februárjában lesz egy szuper meccsem, kihívták Svájcban, egy tizenegyszeres világbajnok lesz az ellenfelem. Az új évet így igen erősen fogom kezdeni, januárban országos bajnokság, majd utána megyek erre a szuper meccsre. Jobb kézzel versenyzem majd, sajnos az ilyen típusú találkozók mindig ezzel a kézzel zajlanak, így egy kicsit hátrányból indulok majd, a bal kezem erősebb. Tervben van az is, hogy közben a Világkupán elindulok a másik kezemmel, mert ugyanott lesz egy verseny is.

Forrás: Barzsó Henrietta

Az idei évben kiderült, hogy Barzsó Henriettának gluténérzékenysége van, úgyhogy az asztalon az ellenfelekhez, az asztalon kívül pedig új étrendhez is kellett szoknia.

– Az Eb előtt már egyszer rosszul lettem, ami novemberben ismét megtörtént, kiderült, hogy gluténérzékenység okozta a rosszulléteket. A kontinenstorna után tíz kilót híztam, de az egy hónap alatt lement rólam, étrendet váltottam, még próbálkozom megszokni és kísérletezni, ugyan drágábbak a hozzávalók, de nem rosszabbak az ételek. Nehéz hozzászokni, gluténos dolgokkal ugye nem lehet együtt tárolni az alapanyagokat, másik edényeket is kellene használni a főzéshez.

Az új év terveiből természetesen nincs hiány.

– 2023-ban szeretném megvédeni az Európa-bajnoki címemet, illetve a világbajnokságon is szeretnék ott lenni és dobogóra állni. Mindent megteszek, hogy ez minél magasabb foka legyen a pódiumnak, edzek, gyakorlok és remélem, a befektetett munka meghozza majd a gyümölcsét.