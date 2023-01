Mindent lehetne mondani a Kevin Constantine vezette szakmai stáb helyzetére, csak azt nem, hogy könnyű. Ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan estek ki a kék-fehérektől a kulcsemberek, sőt leginkább a védők. Andrew O’Brian és Magosi Bálint játékára továbbra sem számíthatott a rutinos vezetőedző, a két játékos visszatérése ellenben már közel van. Nem lehetett ott a csapattal betegség miatt Stipsicz Bence, valamint Bartalis István sem, de rajtuk kívül az éppen hazai pályán az RBS ellen megsérülő Horváth Milánra sem számíthatott a stáb. A vasárnapi, Bolzano elleni találkozón alattomos ütközést kapó Henrik Nilsson fejsérülést szenvedett, a kórházból már kiengedték, de visszatérésére még heteket kell várni. Ezáltal a Hydro Fehérvár AV19 összesen négy vérbeli hátvéddel utazott el, ötödik védőnek Mihály Ákos volt beírva, így arra már előzetesen lehetett számítani, hogy nem vár könnyű este a Volánra.

Ennek ellenére bátran kezdtek a vendégek, ám az első percek azért inkább a hazai korongbirtoklásról szóltak, két esetben a kapuvas is megcsörrent, másodszorra Steffler távoli lökete a jobb kapuvason kötött ki. A túloldalon a már-már szokásos Tolvanen féle kapu elmozdítást lehetett feljegyezni. Beszorult nagyon a Volán, nyomott az RBS, ennek ellenére nyolc perc eltelte után a Fejér vármegyeiek szerezték meg a vezetést. Szabó távoli lövése csorgott le a kapusról, Sarauer pedig közelről két védővel a nyakán bekotorta a pakkot, 0-1. A gól után sem változott a játék képe, időnként nagyon beszorult a Fehérvár, de még bírták a játékosok szuflával, jöttek a blokkok, illetve Roy is résen volt. Ha a koronghoz jutott az AV19, próbálta tartani, kisebb-nagyobb sikerrel ez meg is valósult. Az utolsó percekben Schneider kapáslövésénél kellett hatalmasat fognia a vendégek hálóőrének. A kevés védőnek esetenként Mihályon kívül még a fiatalok sora is besegített, Rétfalvi, valamint Ambrus is próbára tette magát új pozícióban. A játékrész végére jutott kék-fehér lehetőség is, Campbell eresztett el két ígéretes kékvonalas bombát, sajnos Tolvanen a helyén volt mindegyik alkalommal.

MacWilliam életerős löketével startolt el a középső harmad, Roy védett. Továbbra sem enyhült az osztrákok nyomása, a fehérvári játékosok hősies védekezéssel próbáltak életben maradni, de ezen nem segített, hogy sokszor a korongkihozatalokba hiba csúszott. Megvolt a veszély a Fehérvár támadásaiban is, a harmad elején Sarauer csuklólövése szólaltatta meg a kapuvasat. Pár perccel később Terbócs iramodott meg, fonáklövése lecsorgott, a kipattanót Németh nem tudta átpasszírozni Tolvanenen. A túloldalon Huber próbálkozása halt el Roy kesztyűjében. 11 perccel a játékrész vége előtt egyenlített a Salzburg, Stapelfeldt lövése csorgott be a kapuba, 1-1. Egy kivédekezett hátrány után kezdett kicsit kijönni a szorításból a Volán, azonban egy gyors akciót követően Baltram volt eredményes, 2-1.

Az utolsó húsz perc fehérvári emberelőnnyel kezdődött, de sajnos Leclerc és Kuralt helyzete is kimaradt, kiegészülés pillanatában pedig a büntetőpadról visszatérő Genoway került ziccerbe, de Roy védeni tudott. Később Ambrus kiállítását követően öt a négy ellen jöhetett a Salzburg, fontos volt a fór kivédekezése, a fáradó Volán pedig kihúzta ez a két percet. Ment előre becsülettel a Fehérvár, Vértes lövését fogta Tolvanen. Hét perccel a találkozó vége előtt Nissner révén harmadszor is betalált a Salzburg, 3-1. A folytatásban mindkét gárda próbálkozhatott emberelőnybe, de újabb gólt csak a hazaiak szereztek, üres kapura Schneider célzott jól, 4-1.

Jegyzőkönyv:

Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)

Salzburg, 2080 néző. V.: Nikolic, Ofner, Nothegger, Seewald.

RBS: Tolvanen – Robertson (1), Lewington, M. Huber (1), Nissner 1 (1), Loney (1) – MacWilliam, Genoway, Meyer, Wukovits, Schneider 1 – Stapelfedt 1, Schreier, P. Huber, Baltram 1, Thaler –Maier, Steffler, Auer, Heigl, Predan. Vezetőedző: Matt McIlvane.

AV19: Roy – Fournier, Mihály, Erdély, Hári, Kuralt – Csollák, Szabó, Leclerc, Findlay, Petan –Campbell, Rétfalvi, Sarauer 1, Ambrus –Vértes, Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 45-18.