A Volán a hatba igyekszik, a január ennek szellemében nem is sikerült rosszul az együttesnek, de a három mérkőzéses idegenbeli túra nem sikerült jól, mindössze egy pontot szerzett a Fehérvár, a sereghajtó Vorarlberg otthonában, a Bolzano és az Asiago azonban megverte a gárdát. A legjobb hat hat pontra került a Volántól.

– Fontos az, hogy kezdünk egy mérkőzést. Mi nem értékesítettük a helyzeteinket, ők pedig gólokat szereztek, ráadásul korán, aztán nyilván már könnyebb játszani. Jó a védekező játékuk, kiváló 1-3-1-es szisztémájuk van, a vezetés birtokában pedig könnyebb is ezt játszani. Mindig könnyebb játszani, ha vezetsz. Mi visszajöttünk a meccsbe, helyzeteket alakítottunk ki. A kapusuk mindent megfogott, pedig megvoltak a helyzeteink. Idén a kevés gólt szerző csapatok közé tartozunk, szóval a góllövés nehezen megy. Számunkra az, ha már korán vezetést szereznek ellenünk, pont az ellentétje annak, amit el szeretnénk érni. Szorosan szeretnénk tartani a mérkőzést, és gólokat szerezni, amikor erre megvan a lehetőségünk. Jó lett volna, ha emberelőnyben is betalálunk, de ez sem történt ma meg. A mérkőzés kezdete meghatározta a végkimenetelét is – mondta a lefújás után Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A hétvégén nem lép jégre az ICEHL-ben a Volán, de a kék-fehérek így sem maradnak majd feladat nélkül, ugyanis a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt Kevin Constantine alakulata, az elődöntőben az Újpest lesz az ellenfél, az a találkozó szombaton 19.45-kor kezdődik majd.