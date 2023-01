Nagy Róbert az klub életében az állandóságot jelenti, ahogy említettük egy ideig irányította, majd a MÁV Előre Röplabda Akadémiát vezette, most pedig az utánpótlásban dolgozik, az U13-as és az U15-ös fiú csapatokat dirigálja.

- Ez nagyon nagy fegyvertény, arra azonban, hogy ilyen gyorsan és ilyen magas szintre jutunk nem gondoltam, de a klub élén utódom, Tálos Péter nem engedi a középszerűséget, és ezért titkon bíztam abban, hogy hasonló eredménnyel fog kirukkolni a csapat.

Úgy tűnik jól döntöttek akkor, amikor megalapították az akadémiát, hiszen már látható jelei voltak annak, hiszen utánpótlás vonalon sem állnak rosszul.

- A remek szereplés az összes többi korosztályt megérintette, ez is volt annak idején az akadémia létrehozásakor a célunk. Azt akartuk, hogy az Extraligában játszanak a felnőtt csapatok, és legyen példa a fiatalok előtt, és a gyerekek is olyan színvonalú röplabdát láthassanak, hogy ők is azt mondhassák, hogy igen ő is ide akarnak majd tartozni, és megéri ezért dolgozni! – tette hozzá a szakember.

Nagy Róbert jelenleg az utánpótlásban kamatoztatja tudását

Fotós: A klub

Ami egyelőre nagy szívfájdalmuk, az a létesítmény hiány. Nagyon jó lenne egy csarnok, ahol az összes csapat tudna dolgozni, ez elengedhetetlen a további fejlődés szempontjából, látva a békéscsabai és a balatonfüredi akadémiákat, ebbe az irányba kellene haladniuk.

Egyelőre még többen vannak azok, akik úgy igazoltak ide idegenből, de már van a csapatban több saját nevelésű játékos is, és ez lehet a jövő útja.

- A vezetésnek is kimondottan kérése és irányvonala az Extraligás edzők felé, hogy az utánpótlásból, akik jönnek fel és érnek be az Extraligás csapatnak a cseresorát kell, hogy alkossák. Aki pedig azt a szintet eléri, az mehet a kezdőbe is. Elég csak Takács Milánra, vagy Szentesi Bálintra gondolni a mostani csapatból, ők már meghatározó szerepet töltenek be, valamint visszatért Eke Péter a MAFC-tól, innen kapta meg az első iránymutatást a röplabdához. Vannak most játékosaink, akik ugyan elkerültek tőlünk, de számítunk rájuk majd a későbbiekben, hogy visszajönnek. Ettől függetlenül a versenyképesség fenntartása miatt szükség van a külföldi játékosokra. – hangsúlyozta Nagy Róbert.

Visszatérve a felnőtt csapathoz: a férfiak szombaton visszatérnek az előző hétvégén általuk legyőzött Pénzügyőr SE otthonába, és ott kezdik meg középszakaszt, ahol még a zöld-fehéreken kívül a GreenPlan VRCK, és a DEAC ellen játszanak oda-visszavágós találkozókat a rájátszásba jutásért.