Hogyan fogadtad, hogy beszavaztak a legjobb három közé, akik közül egy az Év sportolója elismeréssel gazdagodik január 9-én, a Magyar Állami Operaházban megrendezésre kerülő gálán?

Már annak is örültem, hogy 2020 után ismét bekerültem a legjobb tízbe. Családi körben néztük itthon a családdal a sajtótájékoztatón. Izgultam, mert remek „vetélytársaim” voltak. Nagyon örültem, amikor kimondták a nevemet. Nagy boldogság, hogy ismét a legjobb három között lehetek.

Mennyire volt időd pihenni?

November végén még elidnultam mesterfokú bajnokságon, után két hét pihenő következett, majd december második hetében elkezdtük a felkészülést, az alapozást. Azért volt erre szükség, mert közel van az idei Európa-bajnokság, április végén már versenyezni fogunk Törökországban. 24-én délelőtt még edzettünk, de Karácsonykor megvolt a pár nap pihenő. 31-én délelőtt tréningeztünk, harmadikától folytatódnak az edzések.

Elfáradtál az óesztendő végére?

Elég húzós év volt, mert az Európa-bajnokságot augusztus végén rendezték, ellentétben az általános gyakorlattal, amikor is tavasszal van az Eb, és ősszel a világbajnokság. A vb-re kevés idő volt felkészülni, tavasszal, és nyáron sem volt megállás. Hat nap pihenőt kaptunk mindössze. Fejben elfáradtam, kicsit vártam a szezon végét. Kellett már a pihenő.

Csak gerendán tudott indulni a vb-n

Fotós: Dömötör Csaba

A feszített tempó mennyire játszott közre abban, hogy a világbajnokságon sérülten indultál?

Tegyük hozzá gyorsan így is bejutottál a fináléba! Az Európa-bajnokságra remekül sikerült a felkészülésem. A világbajnokság előtt kiújult a sérülésem, kétszer részlegesen már el volt szakadva a hasizmom, hálistennek „csak” húzódással bajlódtam, de emiatt be kellett áldoznunk a világbajnokságot, amelyen csak gerendán tudtam elindulni. Így is jól jött ki a lépés, mert nagy szó világbajnokságon döntőbe kerülni!

Nyilván a karácsony elősegítette a regenerációt, és a pihenést... Igen, itthon volt az egész család. Négyen vagyunk testvérek, ettünk egy jót, örültünk egymásnak. Besegítettél a főzőcskézésben?

Nem kimondottam. Annál is inkább, mert anyukám délelőtt készítette el, amikor én még edzésen voltam. Szívesen terítek, a tesókkal közösen díszítjük a fát, persze csak miután apukám befaragta a talpba.

Van kedvenc karácsonyi sütid?

Nincs különösebben. Talán a „mamasütit”. Mézes-krémes sütemény nagymamámtól!

Milyen volt a szilveszter, csendes, vagy hangos?

Elmentünk szórakozni a barátommal, de már a nyugisabb szilveszterre vágyom, pedig még csak 22 éves vagyok. Meglátjuk mi lesz jövőre, lehet, hogy otthon töltjük majd.

Mit gondolsz sportemberként változtál valamiben?

Tudatosabb vagyok, jobban tudok koncentrálni, kizárólag csak a tornára összpontosítani. Elvégeztem egy edzői képzést, persze ez egyelőre nem azt jelenti, hogy trénernek állok. A csarnokon kívül korábban lustább voltam, de egyre inkább fontosnak tartom a masszőr, a gyógytornász, a sportpszichológus segítségét. Rájöttem, hogy ezek legalább olyan fontosak, mint az edzés.

Egyre csak közeledik január 9-e, izgulsz már?

Egy kicsit már ott jár a fejem. Nagyon várom, mert ez lesz az első ilyen jellegű esemény, amin részt veszek. 2021-ben is a legjobb háromban voltam, de a járvány miatt nézők nélkül zajlott a gála, csak a televízióban nézhettem.