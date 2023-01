A Gyergyói HK legutóbb 4-2-es győzelemmel zárt Újvárosban, az egykori Dunaferr-ikon, Szilassy Zoltán tanítványai. Császár Hunor, Orban Brance, Sebastien Sylvestre, és Sárpátki Tamás találataira válaszként Olli Pekka Valtola két gólja kevésnek bizonyult. Más kérdés, hogy azért a Bikák is okoztak már meglepetést, hiszen visszavágtak Erdélyben, igaz még október elején. Ekkor legyőzték őket hazai jégen 6-4-re egy igen küzdelmes összecsapáson. A tíz gólt hozó összecsapáson hazai részről Bodó Christopher, Császár, Orban, és Sylvestre, míg a DAB csapatából Léránt René, Dézsi Bence, Erik Embrich, Ödman Hadzinikolic, Somogyi Balázs, és Szalma Zsolt volt eredményes.

Azóta a Gyergyó együttese jócskán megerősödött, és a mezőny fölé nőtt, s nem véletlenül vezeti magabiztosan, hatpontos előnnyel a tabellát. Ráadásul a kanadai táblázatot is két gyergyói hokis vezeti, Orban 55, míg Bodó 53 pontot szerzett eddig, de 44 pontjával Sylvestre is bőven az élbolyban található.

Az Acélbikák lejtmenete hétfőn Miskolcon folytatódott, két harmadban lőtt gól nélkül maradtak, és fényévnyire távolodtak az előttük álló UTE csapatától.