Több szempontból is érdekesnek ígérkezett a találkozó, egyrészt a fehérváriak közül ketten is megfordultak korábban a vasi együttesben. Sőt, az Alba vezetőedzője hosszú ideig irányította is az ezen a meccsen tiszta fekete szerelésben pályára lépő SZKKA-t, és Katarina Stosics szintén innen igazolt a koronázó városba.

A legutóbb, a Váci ellen parádézó Kubina Molli élvezte Józsa Krisztián bizalmát, függetlenül attól, hogy Tea Pijevic már ismét a csapattal készült.

Bár Tamara Szmbatjan gólja nyitotta meg a találatok sorát, ám ezt követően gyorsan egymásutánban háromszor is betalált a vendéglátó Pődör Rebeka révén. A folytatásban sok volt a hiba a fehérváriak játékában, az volt az érzésünk, mintha a buszon ragadtak volna még a lányok. Aztán Pődör R. fölé vágott egy hétméterest, de így is a 8. percben megunta csapata tehetetlenségét Józsa, és emelt hangon kérte számon az álmatag játékot. Nem véletlenül, mivel az időkérésig hét perce már eredménytelennek bizonyultak. Más kérdés, hogy Varga Nikolett oldalról, ravasz félmagas lövésből szerzett góllal növelte az SZKKA előnyét, 4-1. Nagy nehezen a 10. percben Stosics vetett véget a hosszú fehérvári gólcsendnek, majd ugyanő egy hetest is értékesített. Kocsis Bettina egyenlíthetett volna, de ziccerben Christie Dalmába lőtt ezután. Majd a másik Pődör lány, Blanka folytatta a családi gólgyártást, kétszer is mattolva Kubinát. Állandóvá vált a kétgólos hazai vezetés, sőt Kulcsár Dorottya a 18. percben négyre módosította hetesből a különbséget Pődör B., 10-6. Szmolek Apollónia és Pődör B. egy-egy ziccert használt ki, és innentől kezdett igen kínossá válni. Józsa Krisztián kénytelen volt a második idejét kikérni. Kubinát Pijevic váltotta, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy tovább meneteljen az SZKKA. Az újabb, most „csupán” ötperces gól nélküli Albás időszaknak Varga Emőke vetett véget, de továbbra is lendületben voltak a vendéglátók, és a 23. percben már nyolccal vezettek, 16-8. Rendkívül tompán játszott az Alba, sem védekezésben, sem támadásban nem láttunk tőlük semmi olyan biztató momentumot, ami arra utalt volna, hogy le tudják faragni tetemes hátrányukat, főleg úgy, hogy a Szombathely igen okosan kézilabdázott, és a szünetre sem lett sokkal kisebb a differencia.

A pihenő után érezhetően próbált nagyobb sebességre váltani az AFKC, de Pődör R. rögtön résen volt, és két fehérvári gólra válaszolt, 19-13. Pődör B. pedig a 35. percre visszaállította a félidei különbséget. Varga Emőke küzdött, harcolt, előbb lőtt egy szép gólt, majd hétméterest harcolt ki, és ezzel hosszú idő után „csak” öttel vezetett a hazai együttes. Valamelyest ekkora feljavult a védekezés, és csak bizakodhattunk abban, hogy mindez pontosabb támadójátékkal is fog párosulni. A vasiak időkérése azonban ezeket a számításokat keresztülhúzta, mert zsinórban hármat vágtak Pődör Zoltán vezetőedző lányai, 23-16. A 45. perc táján végképp elmenni látszott a hajó, egyértelmű volt, hogy csak a valamilyen csoda folytán érheti utol ellenfelét az Alba. Más kérdés, hogy Chritsie-t a kapuban naggyá tették a fehérvári lányok, közel negyven százalékosan védett a hálóőr – igaz ehhez jócskán hozzájárultak a rossz ütemben ellőtt vendég labdák is. Tíz perccel a mérkőzés vége előtt Utasi Linda kipókhálózta a bal felső sarkot, de ez még mindig csak a 20. Albás gól volt, szemben a hazai 26-al… Nem lehetett megállítani a Pődör-lányokat, akik ketten vitték hátukon csapatukat, majd annyi gólt termeltek, mint az Alba összesen. A hajrára elfáradt a Szombathely, amely érthető is volt, mert igen intenzív iramot diktáltak ötven percen keresztül. Így látva ezt, az utolsó négy percben akarta a maga javára fordítani a Fehérvár a meccset, a négygólos mínusz ledolgozása lehetetlennek tűnt, és be is igazolódott. Kiesett az Alba Fehérvár KC!



Jegyzőkönyv:

Szombathelyi KKA – Alba Fehérvár KC 31-29 (18-11)

Szombathely, Aréna Savaria, 550 néző

Vezette: Haskó Tamás, Natkai Norbert

Szombathelyi KKA: Christe – Kiskartali, Pődör R. 15 (2), Szmolek 1, Tanaskovics, Kulcsár 2, Varga N. 1. Csere: Fritz (kapus), Balogh P. 2, Pődör B. 10 (3), Horváth A., Szendrei, Győri. Vezetőedző: Pődör Zoltán.

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes 1, Afentaler 2, Szmbatjan 5 (1), Kocsis B., Utasi 2, Takó 2. Csere: Pijevic, Tóth Nikolett (kapusok), Stosics 10 (5), Tolnai, Zrnic, Bojtos, Boldizsár 2., Varga E. 5. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: –, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 7/6.