Az előző szezonban még az NB I-ben vitézkedett, és próbálta megnehezíteni ellenfelei dolgát a Szombathelyi KKA csapata. Egy azonban egészen biztos, hogy az Alba Fehérvár KC együttese nem nyerni járt az Aréna Savariába az előző két évben.

2021 májusában az utolsó fordulóban találkoztak a felek, és ötgólos (26-21) vasi győzelemmel zárult a párharc, pedig a mérkőzés folyamán többször is volt arra esélye az Albának, hogy begyűjtse a két pontot, mivel háromgólos előnyt is kovácsoltak, bár a szünetre már egy találattal az SZKKA vezetett. A szombathelyieknek égett a lábuk alatt a talaj, kettőzött erővel rohamozták a fehérvári kaput. Nem véletlenül, ugyanis ezen a meccsen múlott, hogy meg tudják-e hosszabbítani NB I-es tagságukat. A pihenő után rátettek egy lapáttal, és ki is harcolták a győzelmet, míg Józsa Krisztián tanítványai csupán futottak az eredmény után.

2022 tavaszán hasonlóan alakult a forgatókönyv, az Alba FKC-nek több lehetősége lett volna megnyerni a mérkőzést, ennek ellenére ismét a vendéglátók örülhettek a meccs lefújásakor (30-28). Akkor még reménykedtek abban, hogy az idei pontvadászatban is az NB I-ben szerepelnek, de mint később kiderült rosszabb gólkülönbségük miatt búcsúzniuk kellett. Jelenleg az NB I/B-ben a 4. helyen tanyáznak, három ponttal kevesebbet gyűjtve a listavezető Eszterházy SC mögött. Jobbára fiatalokból áll a keretük, szakmai igazgatójuk Vida Gergő, míg vezetőedzőjük a klub ügyvezetője, Pödör Zoltán. A kupában a Komáromi VSE-t győzték le eddig 28-21-re.

Az Alba számára kizárólag a győzelem jelenthet alternatívát, ezt Józsa Krisztián vezetőedző – aki korábban évekig dolgozott a vendéglátó csapattal határozottan kijelentette.

- Különlegesek számomra a szombathelyi meccsek, de iszonyatosan fáj, hogy eddig nem tudtunk ott nyerni, de nagyon remélem, hogy ez a széria most megtörik, és továbbjutunk, hiszen egy győzelemmel már a legjobb nyolc között lennénk.