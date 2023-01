Az ősszel hatalmas csatában, a Gáz utcában hosszabbítás után, 102-95-ös győzelmet arató fehérváriak ezúttal is sikerre készültek, a tabella utolsó előtti helyén tanyázó házigazdák ellen. A vendégek a harmadik pozícióban várták a találkozót, amely Pongó Marcell kihagyott középtávolijával indult, második kísérletét nem hibázta el, miként Takács Milán, valamint az ezúttal bemutatkozó, 23 esztendős szenegáli-amerikai center, Diong sem. Sőt, DeCosey is eredményes volt, villámrajtot vett, két perc után magabiztosan vezetett az Alba, 0-8. Érthetően időt kért a hazai tréner, Simándi Árpád, a következő akciónál Bognár Kristóf betalált kintről, ötre zárkóztak tanítványai, sőt, Nicholson büntetőivel háromra. Lendületben maradtak, Washington triplájával egalizáltak, Polányi trojkájával pedig már vezettek, sőt, a folytatásban is irányítottak, 13-8. Vojvoda büntetőivel és Somogyi hármasával a Fehérvár jött döntetlenre, felváltva estek kosarak, Diong révén a látogatók voltak előnyben, Vojvoda elkapta a fonalat, tíz perc után 17-23 állt a táblán. A legutóbbi, körmendi vereség során nulla ponttal jelentkező hátvéd, Wesley Person remekelt, hirtelenjében három duplával jelentkezett, Matthias Zollner időt kért, 25-25. Vojvoda büntetőivel a vendégek vezettek, majd Filipovic és Washington megmozdulásával már a hazaiak, hullámzott a meccs, Vojvoda és Pongó jóvoltából kicsit meglépett a Fehérvár, 30-34. DeCosey két, fontos duplájával tovább hízott az előny, időt is kértek a hazaiak, aki Washinton hármasával igyekeztek tapadni a Fejér megyeiekre, az első félidőt Roberson ziccere zárta, 37-43.

Bognár és Nicholson pontjaival közel jött a Szeged, DeCosey kosara jól jött, Roberson és Nicholson megmozdulásaival egalizált az SZTE, dadogott a játék, akadtak hibák, eladott labdák mindkét oldalon, Washinton mintaszerű hármasával fordított a Tisza-parti alakulat, 48-47. Vojvoda duplájára Person távolról felelt, Zollner időt kért, 52-49. Állva hagyta a vendégeket az SZTE, semmi sem sikerült az Albának, a vendéglátóknak minden, 60-49-nél Zollner megint kénytelen volt maga köré gyűjteni játékosait. Állandósult a tízen túli különbség, az albások tízen belülre is látogattak, azonban a hazaiaknak megint beköszöntek, fél óra elteltével 68-57 villogott az eredményjelzőn. Nem rontott a Szeged, Washinton vezérletével 15-re hízott a hazai előny, Vojvoda menetrendszerű pontjaival igyekezett tartani a lépést az Alba, Roberson azonnal reflektált, 74-61. Tovább nyílt az olló, a koronázóvárosiaknak semmi sem sikerült, Zollner megint időt kért, 78-61. Vojvoda hármasa a gyűrűbe hullt, húsz pont nem lett közte, de közelíteni sem tudtak a vendégek, aztán Decosey és Pongó jóvoltából mégis, időt kért Simándi Árpád, 83-71-nél, a vége előtt négy perccel. A dudaszó előtt másféllel Zollner is kikérte utolsó idejét, nem segített, az első húsz percben még magabiztos Fehérvár ugyanúgy elrontotta a második félidőt, mint tette egy hete, hazai pályán, a ZTE ellen. A Tisza-partiak is megérdemelten nyertek.

Naturtex-SZTE-Szedeák - Arconic-Alba Fehérvár 87-78 (17-23, 20-20, 31-14, 19-21)

NB I-es bajnokság, 17. forduló, Szeged, Városi Sportcsarnok, vezette: Földházi Tamás Péter, Papp Péter, Győrfy Rúben (Fekete László)

Szeged: Washington 23/9, Polányi 3/3, Nicholson 15/3, Bognár 6/3, Roberson 18. Csere: Person 15/3, Filipovic 4, Balogh S. -, Kerpel-Fronius B. 3/3. Vezetőedző: Simándi Arpád

Alba: Pongó Marcell 9/3, Takács Milán 4, DeCosey 19, Ford 4, Diong 8. Csere: Somogyi 7/3, Vojvoda 24/6, Philmore 3/3. Vezetőedző: Matthias Zollner