Pénteken azt az Újpestet győzte le a Dunaújvárosi Acélbikák csapata, amely nem sokkal korábban az FTC gárdáját búcsúztatta a Magyar Kupában. Természetesen a sport egyáltalán nem ilyen egyszerű, és egyértelmű, ebből cseppet sem következett az, hogy meg tudják szorongatni a Fradit. Még akkor sem, ha a DAB hosszú, tizenhárom mérkőzésből álló nyeretlenségi sorozatot szakított meg a lila-fehérek elleni 4-2-es győzelmével. A lendületet nem sikerült átmenteni a következő, vasárnap esti összecsapásra. Az első hatban maradásért küzdő zöld-fehérek nem adtak sanszot Niko Eronen tanítványainak, és gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattak a Tüskecsarnokban.

A nyolcadik percben ütötte az első gólt a házigazda Kestila révén, és további három alkalommal rezgette meg az FTC-Telekom Kovács hálóját az első harmadban, 3-0. A DAB mindjárt az első szünet után szépített Ödman góljával, de közelebb nem tudta magát küzdeni, 1-3. Kestila ebben a játékrészben kétszer talált be, ezzel mesterhármasig jutott az első negyven perc végére! A vendégeknél nem jött az extra teljesítmény, csak egy újabb szépítő gólra maradt energia. Szalma két perccel a mérkőzés vége előtt szépített, (5-2), majd Tóth beállította a végeredményt. Egész olcsón megúszták Ödmanék a fővárosi látogatást, mivel itthon december elején nyolc gólt rámolt be nekik Fodor Szabolcs együttese, igaz akkor négyszer a DAB is betalált. A Dunaújvárosi Acélbikák csapata továbbra is az utolsó előtti helyen áll az Erste Ligában.

A FEHA19 előtt 11 pont az előnyük, ugyanakkor 12 pont hátrányban vannak a 8. helyen álló Újpest mögött.

Jegyzőkönyv

FTC-Telekom – DAB 6-2 (3-0, 2-1, 1-1)

Tüskecsarnok, 630 néző. Vezette: Rencz, Soós, Gottlibet, Váczi.

FTC: Nagy K. - Hrabal 1 (1), Seregély (1), Kestila 3 (1), Kreisz, Kulmala (2) - Kucsma, Mesikammen, Betteridge 1, Nagy G. (2), Tóth A. - Boros, Karmeniemi, Bán, Kozma (1), Tóth G. 1, Farkas L.., Galántai. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DAB: Kovács D. - Brus, Léránt, Embrich (1), Ödman 1, Valtola (1) - Kmec, Svars, Mihalik (1), Somogyi, Szalma - Varga A. (1), Vas M., Dézsi, Niskanen, Pinczés - Lammi, Tamás, Horváth Á., Marosi, Szabó Cs.. Vezetőedző: Niko Eronen.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Kapura lövések:. 33-40