A Vidi egy héttel ezelőtt jelentette be a 26 éves középpályás érkezését. Flores már a horvátországi edzőtáborban bekapcsolódott a munkába, pályára is lépett a Radnicki Belgrád elleni felkészülési mérkőzésen.

- Védekező és támadó középpályásként is szeretek játszani, ahol az edző számít rám, ott próbálok bizonyítani. A hatos és a nyolcas pozícióban érzem otthon magam a pályán - mondta a molfehervarfc.hu-nak adott interjújában a görög élvonalbeli Panetolikos csapatától érkező Flores. - Olyan játékos vagyok, aki mindig mindent belead a pályán, amikor felveszem a mezt, mindent megteszek a csapat sikeréért. Nem vagyok a nagy szavak embere, a tetteimmel, a játékommal szeretnék bizonyítani a szurkolóknak. Nagy céljaim vannak, szeretnék segíteni abban, hogy oda kerüljünk a tabellán, ahol ennek a klubnak helye van. -mondta a Vidiben a 12-es mezszámot viselő középpályás.

A MOL Fehérvár vasárnap a csikócsapat Kecskemét otthonában folytatja a bajnokságot.