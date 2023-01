A legtermékenyebb közülük Barzsó Henrietta volt, aki három éremmel zárta a viadal. A Fejér megyei szkanderos bal kézzel +65 kg-ban első lett, míg jobb kézzel egy arannyal és egy ezüsttel zárt.

– Nagyon jól éreztem magam a verseny alatt, jó érzés volt újra versenyezni, kellett nagyon már a lelkemnek. Kicsit megérzem a másfél hónap alatt elért 12 kilogrammos fogyást, de mindent megteszek annak érdekében, hogy minél előbb a toppon legyek és kihozzam magamból a maximumot, valamint megfelelően felkészüljek a februári szupermeccsemre – mondta lapunknak Barzsó Henrietta, majd kitért arra is, hogy ezúttal nem csak versenyzőként volt jelen az eseményen. – Amikor nem versenyeztem, bíráskodtam is. Pár éve megszereztem a bírói vizsgát, és bár megvan a nemzetközi engedélyem is, de többnyire hazai viadalokon szoktam meccseket vezetni. Kicsit fárasztó egész nap, de mindkét oldalról átlátom a dolgokat, az sosem hátrány. Bíráskodás során tudom hasznosítani a versenyzői tapasztalatokat, hiszen jobban látom, hogy épp ki, mire készülhet.

Barzsó Henire februárban nagy kihívás vár, hiszen Svájcban nem csak a Világkupán indul, hanem kihívták ez szupermeccsre, ahol egy tizenegyszeres bajnok lesz az ellenfele.

Nem csak rá vár komoly nemzetközi megmérettetés, Verbóczki Luca is szupermeccsre utazik, ő a hétvégén Törökországban a helyi bajnok ellen méretteti meg magát. A felkészülés és a a ráhangolódás sikeres volt, hiszen bal kézzel második helyezést ért el Kecskeméten.

– Nagyon jó volt a verseny. Igazából kicsit fáradtnak éreztem magam, mivel épp fogyasztok a szombati szupermeccsre. Diéta alatt vagyok, kicsit éreztem is magamon, de most már elkezdtem visszatölteni, mert bőven súly alatt vagyok. Megpróbáltam diéta mellett is mindent bele adni az elmúlt hetekben, erőben nem érzem a fogyást, csak kicsit hamarabb elfáradok. Szerintem összességében jól sikerült a felkészülésem, remélem jól sikerül majd a találkozó is. Isztambulban lesz szombaton, péntek délután utazunk ki. Egy török lány hívott ki, aki tavaly náluk megnyerte a bajnokságot – elemzett Verbóczki Luca a Fejér Megyei Hírlapnak.

A sárosdiak közül ott volt Kecskeméten Barzsó Alex, aki szintén komoly diéta és felkészülés mellett vett részt az eseményen, ő márciusban Olaszországban vesz majd rész egy komoly megmérettetésen.

– Jó érzés volt újra versenyezni. Nem véletlenül indultam nagyobb súlyban, komoly versenyre készülök, ennek szellemében indultam az országos bajnokságon is. Nagyon sűrű volt a mezőny, elég jónak értékelném ezt az ötödik helyet – nyilatkozta Barzsó Alex. – Olaszországban lesz majd egy nemzetközi verseny, ott lesz egy szupermeccs, amire selejtezni kell, a profik mérkőznek meg egymással. Ötmenetes mérkőzéseket nyomnak, ötből hármat kell megnyerni. Március 5-én lesz az esemény, addig az edzésé lesz a főszerep, közben pedig diétázom. Ha sikerült jól szerelnem, a profik profiajival mérkőzhetek meg a 75 kilogrammosok mezőnyében.