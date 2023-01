Szerdán 4x30 perces összecsapást vívott a Vidi és a Hajduk, Livaja duplájára és Saniti találatára Kenan Kodro két góllal válaszolt. A 120 perces találkozón szinte minden, edzőtáborban tréningező fehérvári játékos szóhoz jutott, csak a sérüléséből felépülőben lévő Fiola Attila nem játszott.

„Mindenkinek igyekeztem lehetőséget adni, hiszen ilyenkor fontos, hogy mindenki megkapja a megfelelő terhelést. Elégedett vagyok a srácok munkájával, a felkészülés ezen időszakában természetes, hogy a megszokottnál kicsit fáradtabbak voltak a játékosok. De láttam sok pozitívumot is a pályán, vezettünk szép támadásokat, alakítottunk ki helyzeteket.” – fogalmazott a klub honlapján a Hajduk Splittől elszenvedett 3-2-es vereséget követően a MOL Fehérvár FC edzője, Huszti Szabolcs.

Csütörtök délelőtt vízbe csobbantak a Vidi játékosai, a Huszti-Toldi edzőpáros háttérbe vonult, hiszen a fitnesz edző, Száraz Ádám a medencében végrehajtandó gyakorlatokat végeztetett a labdarúgókkal.

Lirim Kastrati (b), Kovács Dániel (középen) és Nikola Serafimov figyelnek a feladatra

Fotós: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu



A vízi edzést délután már labdás tréning követte Novigradban. Ahol Kasper Larsen csütörtökön már mint a MOL Fehérvár FC leendő alkalmazottja tette a dolgát. A Vidi és az Odense megállapodott egymással, s a dán védő nyáron lejáró kölcsönszerződését vételről szóló kontraktusra cserélték január 15-i hatállyal. A piros-kékeknél 2022. augusztusa óta tizenegy tétmérkőzésen pályára lépő 29 éves Larsen 2025. június 30-ig kötelezte el magát a Vidihez.

- Az augusztusi érkezésem után pár nappal már pályára is léphettem a csapatban a Köln ellen, ami nagy élmény volt és rögtön láttam, hogy egy ambiciózus klubba érkeztem, remek képességű csapattársakhoz és kiváló körülmények közé, így nem volt kérdés számomra, hogy hosszabb távon is szívesen kötelezem el magam a Vidihez. Szeretnék minél több meccset nyerni, lépésről lépésről haladni, elérni a céljainkat a bajnokságban, én pedig szeretném vezérként segíti a csapatot a pályán. Örülök annak is, hogy a múlt héten Tobias Christensen személyében egy norvég játékos is csatlakozott hozzánk, remek srác, szinte ugyanazt a nyelvet beszéljük, természetesen boldog voltam, hogy egy újabb skandináv játékos érkezett, sokat tudunk segíteni egymásnak - mesélte a molfehervarfc.hu-nak Kasper Larsen.

"A keret kialakításánál célunk, hogy minél több olyan játékosunk legyen, akire hosszabb távon számítunk. Kasper eddig kölcsönben erősítette csapatunkat, teljesítményével és hozzáállásával meggyőzött minket, hogy a jövőben is érdemes számolnunk vele. Jó karakterű, profi szemléletű játékos, aki rászolgált arra, hogy hosszabb távon is a Vidiben szerepeljen" - fogalmazott Juhász Roland, a Vidi sportigazgatója.