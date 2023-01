A múlt szerdán orvosi felméréssel és egy edzéssel elkezdte a felkészülést a MOL Fehérvár FC II. is az NB III-as bajnokság tavaszi szezonjára. A keretben kisebb változások már történtek, távozott az együttestől Hajdinger Raul Zoltán és az előző évben kölcsönben itt szereplő Sergej Vintonji is, míg a napokban próbajátékon vesz részt a romániai Krisztián Gagyi. Horváth Barnabás a felkészülést az NB II-es Dorog csapatával kezdte meg, ahol próbajátékon vesz. Az NB I-ben szereplő gárdával a horvátországi edzőtáborba Huszti Szabolcs vezetőedző pedig elvitte a csapatból a Gergely Roland, Menyhárt Zsombor, Pető Milán, Cserkuti-Németh Olivér, Kovács Bence kvintettet. Rajtuk kívül még az utazólistán szerepelt Dala Martin, aki vírusfertőzés miatt itthon maradt. Egy biztos azonban, hogy a következő napokban még várhatóak további változások a keretben.

- A második csapatnál az a cél, hogy minél több tehetséget beintegráljunk a felnőtt futballba, és azoknak a játékosoknak akik innen az utánpótlásból jönnek és megteremtsük a lehetőségét annak, hogy tovább lépjenek. Ezt górcső alá véve pozitív a mérleg, mert Huszti Szabolcs több játékost is elvitt a téli edzőtáborba, Novigradba. 2014-es játékosokról beszélünk, akik közül többen bemutatkoztak már az NBI- ben. Jó úton járunk, bár a csapat szereplését tekintve vegyes a kép van 8-8 győzelmünk és vereségünk, valamint 4 döntetlenünk. Három súlyosabb vereséget szenvedtünk III. Kerület, a Nagykanizsa, és az Érd ellen, az utóbbi két mérkőzésen nem játszottunk alárendelt szerepet, de a mindennapokban azért dolgozunk, hogy az ilyen kisiklásokat elkerüljük. Az nem fér bele, hogy egy csapat így szétessen egy mérkőzésen! – hangsúlyozta Imrik László.

Történt ugyan egy váltás a kispadon szezon közben, november elején Györök Tamás helyére nevezte ki a klubvezetés Imrik Lászlót, de ő mivel a csapatnál dolgozott korábban, így az állandóságot képviselte. Nem véletlenül, mert Imrik 2019-ben érkezett a klubhoz, először Toldi Gábor vezetőedző munkáját segítette a pályaedzőként, később Szalai Tamás és a már említett Györök Tamás mellett tevékenykedett az NB III-as csapatnál.

Imrik László vezetőedző

- Idény közben ért a megtiszteltetés, hogy kineveztek a csapat élére, ez a harmadik évem a klubon belül nyilván átláttam, hogy az előttem lévő edzők milyen munkát végeztek. Váratlanul ért a feladat, egyik napról a másikra történt, ugyanazt az irányvonalat követem, amelyet évekkel ezelőtt lefektettek, és fejlesztjük a játékosokat.

A keret kialakítása folyik annak függvényében, hogy az edzőtáborból visszatérő játékosok közül hányan fognak ott maradni az első csapat keretében. Érkezőktől még nem számolhattak be, de az biztos, hogy a saját utánpótlásukra fogunk leginkább támaszkodni. Ott vannak tehetséges játékosok, és ezt az irányvonalat próbálják követni továbbra is. Hét felkészülési mérkőzést játszanak, nagyon sűrű a programjuk, szerda szombat ritmusban játsszák a meccseket a hathetes felkészülés alatt, mivel februárban már bajnoki vár a csapatra.

A csapat az első tesztmérkőzésen, szerdán a Meton-FC Dabas otthonában 3-0 (2-0)-ra győzött.