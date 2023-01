December közepén találkozott a két csapat a Videoton Oktatási Központban az oda-visszavágós kupacsata első felvonásán. Korábban a kupasorozat legutóbbi győztese a Dág KSE együttesét búcsúztatta kettős győzelemmel a nyolcaddöntőben, míg a MÁV Előre SC-Foxconn pedig a MEAFC-Miskolccal szemben, szintén kettős sikerrel jutott tovább.

Ennek a mérkőzésnek kimondva, kimondatlanul is a Pénzügyőr SE gárdája volt a favoritja, bár a zöld-fehéreket még az előző három idényben erősítő Szabó Vilmos a meccs előtt bizakodó volt, és az első két szettben nyújtottak alapján némi alapja volt is erre.

- A Pénzügyőr ellen játszani mindig nehéz. Nagyon kevés ki nem kényszerített hibával játszanak, rutinosak és a végjátékokban pontosak. Meg kell találnunk azt a játékstílust, amivel föléjük kerekedhetünk. Ha nyerni akarunk, elengedhetetlen az, hogy a saját játékunkat játsszuk, és százszázalékos teljesítményt nyújtsunk. – hangsúlyozta.

Azt nem lehet állítani, hogy rosszul indított volna a Loki, Redjo Koci pontjával 6-4-re vezettek is az első szett elején. 11-10-nél viszont a Pénzügyőr SE állt jobban. Ezután felváltva szállították a csapatok a pontokat, ellenben 18-16-nál meglógott két ponttal a vendég alakulat, majd előnyét tovább is növelte, és 21-re nyert. A folytatásban, a második játszma eleje is szorosan alakult, sőt Kholman Norbert pontjával, 9-8-ra a Fehérvár vezetett. 20-19-ig nyíltnak tűnt a párharc, felzárkózott a MÁV Előre, ám az egyenlítés 22-22-nél jött össze Leonardo Doda keresztbe ütött labdájával. A végjáték viszont megint a Pénzügyőrnek sikerült jobban, és 22-re behúzta a játszmát. A harmadik szettben viszont már erőteljesebben érvényesítette rutinját a vendégcsapat, és 9-3-as előnnyel nyitottak a fővárosiak. Bár a házigazdák mestere, Dávid Zoltán időt kért, ám ez nem zökkentette ki a címvédőt, 18-8-nál az eddigi legnagyobb különbség alakult ki a felek között, és magabiztosan ezt az etapot 15-re, a mérkőzést 3-0-ra nyerte a Pénzügyőr SE.

Így tehát tetemes előnyből várhatják a fővárosiak a szombati találkozót, ám már egy más összetételű fehérvári legénységgel találják magukat szembe. A rövid holtidény során ugyanis a VOK-ban lejátszott meccsen pályára sem lépő Kulcsár Adrián és Balázs Bálint is távozott a kék-fehérektől, ám helyükre két igen jó nevű, és erős igazolás érkezett. A 16-szoros magyar válogatott Pesti Marcell, valamint az őszi idényben még a MAFC-BME színeiben játszó, és tavaly bajnoki bronzérmes Eke Péter. Mindketten először léphetnek pályára tétmérkőzésen a MÁV Előre SC-Foxconn mezében.