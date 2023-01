Bár pontszámban nem történt előrelépés a két túra között, a mutatott játék képe azonban sokkal jobb volt. Míg a január eleji mérkőzéseken nagy vereségekbe szaladtak bele a fehérvári fiatalok, most sokkal biztatóbb volt az összkép. Brassóban és Gyergyóban is két góllal kapott ki a FEHA19, a két találkozó között a Csíkszereda ellen futott bele a késbe kissé a gárda, akkor 7-3-ra nyertek a hazaiak. Az látszik, hogy a mezőnyben már fel tudja venni a versenyt a nagyokkal is Anatoli Bogdanov együttese, ám a helyzetkihasználás nem az igazi, valamint emberelőnyben sem tud még elég hatékony lenni a csapat, a Sport Club ellen például három gólt kaptak Reiterék úgy, hogy létszámfölényben játszhattak. A túra utolsó állomásán a Gyergyó ellen nem tudtak betalálni a kék-fehérek, pedig a helyzetek számában nem volt nagyon különbség a két csapat között.

– Három meccsünk volt négy nap alatt, nem volt ez egy könnyű túra. Mindig kihívás utolsó állomásként Gyergyóba jönni, hisz nagyon jó az ellenfél, ezúton pedig gratulálnék a győzelemhez. A mi oldalunkról úgy gondolom meccsben voltunk, jó lehetőségeink voltak, talán ha az első vagy második harmadban lőttünk volna 1-2 gólt, még izgalmasabb lehetett volna a vége. A tegnapi meccsünk után egyértelműen jobban ment ma, de eléggé elfogyott az energiánk, így nem tudtunk még szorosabb mérkőzést játszani a Gyergyó ellen. Most hazamegyünk, igyekszünk regenerálódni, hisz két meccsünk van még a szezon legfontosabb időszakáig – tekintett már előre Anatoli Bogdanov a februári playoff-kvalifikációra.