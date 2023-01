Pénzügyőr SE – MÁV Előre SC-Foxconn 2:3 (-20, 23, 13, -26, -14)

Kőér utca, 90 néző

Vezette: Tillmann Gyula, Mezőffy Zsolt

Pénzügyőr SE: Magyar B. 4, Kovács Z. 23, Nascimento 1, Kiss D. 13, Dávid 13, Rása 10. Csere: Feliciano (liberó), Majoros, Tordai, Tomanóczy 8. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

MÁV Előre SC-Foxconn: Eke 4, Szabó V. 6, Pesti 21, Koci 23, Kholmann 4, Doda 18. Csere: Takács M. (liberó), Deliu, Ambrus 1, Boa 3, Bibók. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Két héttel ezelőtt a Pénzügyőr SE kettős győzelme után búcsúztatta a fehérváriakat a Magyar Kupában, úgyhogy a téli erősítéseket követően még alakulgató kék-fehéreknek jó okuk volt arra, hogy revánsot vegyenek vendéglátóikon. Más kérdés, hogy a jelenleg regnáló bajnok, és listavezető otthonában idén még nem kapott ki – egészen eddig!

Az első szettben már érződött, hogy meglepheti vendéglátóit a Loki, aránylag biztosan is hozták ezt a játékrészt. A folytatásban megrázták magukat a „fináncok”, és 22:22 után be is húzták a részgyőzelmet. Majd a harmadik etapban jelentős előnyt kovácsoltak, és állva hagyták a Dávid-tanítványokat. A negyedik szettet is jobban indította a Pénzügyőr, de ezt követően a maratoni hosszúságú, egy perc híján félórás küzdelem végén a fehérváriak örülhettek, miután 26:26-os állás után már csak ők szereztek pontokat.

A rövidített játszma talán még ennél is kiélezettebbnek bizonyult, mivel már szett- és mérkőzés labdája is lett a zöld-fehéreknek, amelyet Leonardo Doda hárított, ráadásul a következő két pontot is a MÁV szerezte, és ezzel megnyerte a rangadót.

- Megcsinálták, hittek magukban! – mondta egy mondatos értékelésében Dávid Zoltán a Loki mestere.

- Jó kis mérkőzés volt. Talán az elejét sajnálom, hogy nem a mérkőzés tétjének megfelelő hőfokon kezdtük. Ezt ki is használta az ellenfél. Utána kezdtünk bemelegedni, és ezzel tudtuk hozni a következő két játszmát. Volt egy-két rossz döntésünk, amivel tudott élni a másik csapat, mi pedig nem tudtuk megjátszani, amit akartunk. – emelte ki Jókay Zoltán a Pénzügyőr SE trénere.