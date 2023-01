Horváth Dominik tavaly a Titánokban robbant be a felnőtt jégkorongba, a fiatal kapusnak elengedhetetlen érdemei voltak abban, hogy Anatoli Bogdanov együttese a rájátszásba jutott. Házon belül is felfigyeltek a kiváló teljesítményre, az idei szezonban már a Hydro Fehérvár AV19 második számú kapusaként tevékenykedik Horváth. Az évad elején még váltásban védtek Roy-val, majd később egyre többet védett az idegenlégiós. Decemberben azonban ismét szerepet kapott a magyar kapus, aki élt is a lehetőséggel, két kapott gól nélküli találkozót teljesített. A ligában is felfigyeltek nagyszerű teljesítményére, decemberben bekerült a hónap legjobb fiataljai díj jelöltjei közé, majd az elismerést a szurkolók és a szakma szavazataival be is zsebelte.

– Meglepetés volt, hogy bekerültem a végső jelöltek közé. Nagyon örültem neki, hogy a szurkolók és a szakma által megszavazott díjat sikerült megnyernem. Hálás vagyok mindenkinek, örülök, hogy a december ilyen jól sikerült. Ebben a hónapban csapaszinten is jó szériánk volt, a munka meghozta a gyümölcsét akkor, ezt szeretnénk folytatni majd most is – mondta a lapunknak Horváth Dominik.

A 22 éves hálóőrnek nem akármilyen szezonja van, hiszen bemutatkozhatott a CHL-ben, az ICEHL-ben, valamint a felnőtt magyar válogatottban is. Bár az osztrák központú ligában többnyire a cserepadon kap szerepet, mint ahogy decemberben is megmutatta, ha lehetőséget kap, lehet rá számítani.

– Nagyon nagy élmény számomra eddig ez a szezon. Óriási dolog, hogy több olyan játékossal is játszhatok együtt a klubban és a válogatottban is, akiket még gyerekként néztem a lelátóról. Próbálom kiélvezni minden pillanatát, és természeten ez mellett szeretnék teljesíteni mindegyik csapatban, ahol lehetőséget kapok – nyilatkozta Horváth. – Sose egyszerű cserének lenni, vagy nem bekerülni a csapatba. Tudtam, hogy ilyen szerep jut majd a szezon nagy részében, de ezzel nincs is baj, hiszen az edzők és a csapattársak mindent megtesznek annak érdekében, hogy fejlődjek, vagy amikor szerepet kapok, akkor jól tudjak teljesíteni. Nem egyszerű, de igyekszem teljesíteni amikor kapuba állok és bizonyítani azt, hogy itt van a helyem a csapatban.

A Volán csütörtökön tért haza három mérkőzéses idegenbeli túrájáról, ami nem sikerült jól a legjobb hatba vágyó gárdának, hiszen mindössze egy pontot szereztek a kék-fehérek.

– Fontos lett volna, hogy ezen a túrán több pontot szerezzünk, hiszen a legjobb hatba szeretnénk bekerülni, ez továbbra is a célunk maradt. Keressük a problémákat az edzői stábbal együtt, sok elemzés vár ránk. Igyekszünk javítani a hibákat, mert a célok változatlanok, meg kell találnunk ehhez a helyes utat. Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk a bajnokság apaszakaszának utolsó fordulóiban. Minden esélyünk megvan a legjobb hatra, de nehéz helyzetbe kerültünk. Folytatnunk kell a munkát, meglátjuk mi sül ki belőle.

Sok idő nincs a pihenésre, hiszen a hétvégén a Magyar Kupa négyes döntőjét rendezik meg a Tüskecsarnokban. A fehérváriak célja nem lehet más, mint elhódítani a trófeát, amelyet legutóbb 2019-ben tudott megnyerni az együttes.

– Nagyon várjuk a négyes döntőt, hiszen az utóbbi években nem sikerült megnyernünk a kupát, mindenki bizonyítani szeretné, hogy mi vagyunk a legjobbak, el szeretnénk hódítani a Magyar Kupát. Előtte ez a két nap pihenő jól jön a csapatnak, hiszen nagyon sokat utaztunk az elmúlt időszakban, ez a túra elég hosszú volt, sok energiát kivett a csapatból, de a hétvégéig hátralévő idő elég a feltöltődéshez és teljes erőbedobással nekiindulhatunk a kupa elhódításának.