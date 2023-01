Karlsruher SC – Puskás Akadémia FC 0–1 (0–1)

Estepona.

Puskás Akadémia: Tóth B. - Batik, Spandler, Stronati, Slagveer, Baluta, Van Nieff, Corbu, Ormonde-Ottewill, Puljic, Gruber.

Csereként pályára lépett: Pécsi (kapus); Noel, Nagy Zs., Kern, Dusinszki, Favorov, Plsek, Komáromi, Colley. ilgihu.

Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Puljic (31.)



Thomas Häßler, Mehmet Scholl, Michael Tarnat, Joachim Löw - jól csengő német nevek a nemzetközi futballban, mindannyian pallérozódtak a Karlsruhe együttesében, majd maradandót alkottak. De nem mostanában. Ebből is látszik, a Baden-Württembergi klub nem éppen a zenitjén van, több mint 10 éve játszott utoljára a német élvonalban, jelenleg a Bundesliga 2. tizenharmadik helyéről várja a tavaszt. Mindez persze semmit sem von le a PAFC érdeméből, sőt! A Young Boys elleni első felkészülési mérkőzésen (3-0) mindjárt a legelején fiatalok is lehetőséget kaptak, ám ezúttal a kezdő tizenegybe Hornyák Zsolt alapembereket delegált, olyanokat akik ősszel is komoly szerephez jutottak a csapatban. A 31. percben egy pazar Corbu–Gruber–Puljic egyérintős kombináció végén utóbbi remekül eltalált kapáslövésből talált a német gárda kapujába, 0-1.A Puskás Akadémia alapvetően kontrollálta a mérkőzést, a félidei sorcserét követően a német gárda aktívabbá vált támadásban. A felcsútiaktól a fiatal Kern Martin lövése említésre érdemes. Csütörtökön a cseh Jabloneccel játszanak Nagy Zsolték.

Itthon a PAFC II. számos U19-es játékost is bevetve öt góllal győzte le a Fejér megyei első osztályú MÁV Előre FC Főnix együttesét. A női felnőtt csapat tesztekkel kezdte a felkészülést.