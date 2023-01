Így biztosabb a jövő 15 perce

A Honvéd Szondi SE két élvívója is eligazolt

Az utóbbi években nemzetközi szinten is kiváló eredményeket szállítottak az Alba Regia Vívó Akadémia, majd a Honvéd Szondi SE párbajtőrőzői. Most már hárman is a Tatabányai SC színeiben gyarapítják az érmeket a fehérváriak közül.

Kovács Gergely a felnőtt válogatott stabil tagja kíván lenni Forrás: Nemzeti Sport Fotós: Török Attila

A fehérvári Kovács Gergely káprázatosan kezdte az évet, a junior Világkupa udinei állomásán csapatban nyert ezüstérmet, ami komoly fegyvertény a magyar vívósportban. Azonban Kovács Geri már nem a Honvéd Szondi SE-nek szerzett újabb nemzetközi dicsőséget, hanem új klubja, a Tatabányai SC-t képviselve a válogatottban vívott ellenállhatatlanul az olaszországi páston. Kovács Gergely mellett a szintén válogatott Salamon Réka, valamint az osztrák nemzetiségű Josef Mahringer is a TSC-be igazolt.

A Komárom-Esztergom vármegyei egyesület havi járandósággal kecsegtető ajánlattal rukkolt elő a két válogatott vívó felé, amivel a Honvéd Szondi György SE nem tudott versenyezni. Ezzel biztosított a jövőben a vívók világkupákon való részvételének háttere. A minél több megmérettetés és tapasztalatszerzés a párbajtőrözők fejlődését szolgálja, így kerülhetnek egyre közelebb céljaik – akár az olimpiai szereplés – eléréséhez. Salamon Réka is korosztálya egyik legjobbja

Fotós: Matey István / Forrás: MW

Az érintett vívók mindennapjai nem változnak sokat, a szakmai munkájukat továbbra is Kovács László irányítja, s rendszeresen részt vesznek a budapesti keretedzéseken is.

A honi és a nemzetközi párbajtőrsport egyre inkább meghatározó alakja, Büki Lili már évekkel korábban Tatára szerződött a koronázóvárosból, most két másik, kiemelkedő eredményekkel rendelkező és sokra hivatott vívó hagyja el Székesfehérvárt.

