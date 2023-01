Az első nap fizikai terhelésekkel teli edzéseit egy egész délelőttös pihenővel enyhítették a MOL Fehérvár FC játékosai a horvátországi edzőtáborban. Huszti Szabolcs és Toldi Gábor aztán kedd délután újra a novigradi futballpályára invitálták labdarúgóikat, az edzés alig egyórás volt.

A Vidi szerdán 14 órától megkezdi a felkészülési mérkőzések sorát is az Isztriai-félszigeten. A tündöklő Porecben, a Zelena Laguna Football Camp játékterén méri össze aktuális formáját és erejét a fehérvári gárda a horvát bajnokságban 17 fordulót követően a tabella második helyén álló Hajduk Splittel. A Hajduk Horvátország emblematikus együttese, története során tízszer nyert jugoszláv bajnoki címet, az újkorban pedig nyolcszoros horvát bajnoknak és hétszeres kupagyőztesnek vallhatják magukat a dalmáciai kikötőváros játékosai.

Akik között bitang jó játékosokat is fel lehet fedezni a mostani keretben is. A Hajduk házi gólkirálya az a Marko Livaja, aki néhány héttel ezelőtt bronzérmet szerzett a horvát válogatottal a katari világbajnokságon. Dario Melnjak a védelem bal oldalán tűnik igen biztos pontnak a splitieknél, míg a középpályáról félelmetesen segíti a támadásokat Filip Krovinovic. Az egyik belső védő a Guimares kölcsönjátékosa, Toni Borekovic, akinek épp most járt le a szerződése, így kérdéses hogy mellé, vagy helyette szerződtetett a Hajduk egy újabb minőségi hátvédet. A transfermarkt.com szerint 5 millió eurót érő nigériai-portugál Chidozie Awaziem a Boavistától érkezett kölcsönbe az Adriára. Szintén a Hajduk Split keretének tagja a korábbi magyar válogatott Lovrencsics Gergő, de világbajnoki bronzérmes, Katarban káprázatos formában védő kapus, Lovre Kalinic is. Az Aston Villánál eddig kölcsönben szereplő kapus a Vidi ellen egészen biztosan nem áll a vonal elé, hiszen térdsérüléssel bajlódik.

A Hajduk válogatott futballistái nélkül is vívott edzőmeccseket, decemberben a Shalke 04-et 4-3-ra verte, a francia Auxerre-től 1-0-ra kikapott. Idén a szlovén Radomiljével csaptak össze Ivan Leko legényei, s 3-1-re nyertek.

– Rendkívül kemények az edzések, egyáltalán nem hosszúak a foglalkozások, például a mai edzésünk is alig volt 60 perces, de ezalatt az alig egy óra alatt végig nagy tempóban dolgoztunk – mondta Schön Szabolcs, a Vidi szélsője a molfehervarfc.hu-n. – Ez az az időszak, amikor bele kell tennünk a melót és mi becsülettel bele is tesszük. Kíváncsian várom a szerdai, Hajduk Split elleni edzőmeccset, amely a tervek szerint kétszer 60 perces lesz. Fontos, hogy nem csak remek körülmények között tudunk készülni itt Horvátországban, hanem erős ellenfelekkel játszhatunk