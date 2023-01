Újabb fontos mérkőzés állt Kevin Constantine alakulata előtt, hiszen a tabella utolsó előtti helyezettje látogatott a Raktár utcába, tehát a hatba igyekvő Volán számára kötelező lett volna begyűjteni a három pontot.

Ennek szellemében gyakorlatilag az első helyzetéből betalált a Fehérvár, Tim Campbell bombázott a kapuvas alá, 1-0. Nem sokkal később emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, és bár többek között Hárinak is volt ígéretes próbálkozása, nem sikerült kettőre növelni az előnyt. Uralta a találkozót a hazai gárda, de azért a szlovénok is igyekeztek veszélyeztetni, Magovac közeli lövésénél kellett résen lennie Roy-nak. A harmad derekén egy támadáson belül Leclerc és Sarauer is bevehette volna Morrone kapuját, de a vendégek portása védett. A Fehérvár uralta a mérkőzést, de a hazaiak néha túljátszották az akciókat, a jobbnál is jobb lehetőségeket akartak teremteni. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a játékrész végén Dodero ért bele jól egy távoli lövésbe, 1-1.