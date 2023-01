FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia HC 2-3 (1-1, 0-1, 1-1)

Székesfehérvár, 310 néző. V.: Babic, Tóth, Fényi S., Muzsik.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Mingazov, Ambrus, Cizas, Mokshantsev – Dobmayer, Dolinar, Rétfalvi (1), Zohovs 1, Keceli-Mészáros 1 – Reiter, Csollák, Balasits, Dobods, Fekete – Kóger, Farkas L., Mayer, Németh. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

BJAHC: Farkas R. – Garát, Szabó B., Tsulyhin, Galoha 1, Djumic – Varga (2), Pozsgai, Elo (1), Viikila 1, Schlekmann – Nagy K., Szita 1, Ravasz, Ritter, Molnár. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 20, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 30-35.



Nem finomkodtak egymással a felek, az első percben mindkét oldalon adódott komoly gólszerzési lehetőség. Pár másodperc elteltével Galoha ugrott ki a védők közül és került ziccerbe, Márkusnak rögtön bravúrt kellett bemutatnia. A túloldalon Csollák iramodott meg, lövése lecsorgott Farkas Rolandról, de Fekete nem tudta a kapuba helyezni a kipattanót. Jól kezdett a Fehérvár, és a fölénynek három perc eltelte után meglett a gyümölcse. Rétfalvi lövése még kijött Farkasról, de a kipattanót Keceli-Mészáros közelről bepofozta, 1-0. A gól után kiegyenlítődtek az erőviszonyok, nyolc perccel a kezdés után Ambrus lőhetett ígéretes helyről, de Farkas védett. A harmad derekán Varga Kaden próbálkozhatott kétszer is közelről, de Márkus zárta a szöget. Hét perccel a harmad vége előtt emberelőnybe került a FEHA19, de nem sikerült gólra váltani a fórt. A játékrész végén átvette az irányítást a BJAHC, és sikerült is egyenlíteni a vendégeknek, Szita vetődve kotort be egy kipattanót, 1-1.

A második harmadot aktívabban kezdték a fővárosiak, majd emberelőnybe is kerültek, nyomott Kangyal Balázs együttese, volt néhány próbálkozása is a vendégeknek, de Márkusnak nem kellett bravúrt bemutatnia. Öt az öt ellen Reiter bombáját fogta Farkas, Keceli-Mészárosnak sajnos ezúttal nem sikerült bepofoznia a kipattanót. Többet támadtak a vendégek, de a fehérvári ellentámadásokban is megvolt a veszély, Reiter, majd Ambrus is próbára tette Farkast, később Zohovs két védővel a nyakán éppen csak mellé célzott. A játékrész derekán ezúttal a hazaiak támadhattak öt a négy ellen, Csollák életerős kísérletét kellett hárítania a Pest megyei portásnak. Kiegészülés után Tsulyhin szerzett korongot a védőktől, de szerencsére Márkus résen volt. Egy perccel a játékrész vége előtt hiába volt emberelőnyben a FEHA19, gólt a BJA szerzett, Galoha volt eredményes, 1-2.

A záróetap Mokshantsev hatalmas helyzetével kezdődött, a hazai játékos a kapu mögött szerzett korongot, de közelről kétszer sem tudott túljárni Farkas eszén. A fehérvári fiatalok nehezen tartották Galohát, a támadót sokszor csak szabálytalanul tudták megállítani a kék-fehérek. Négy perc eltelte után is róla ítéltek kiállítást a játékvezetők, de ezt a két percet sikerült átvészelni. A harmad derekán öt a négy ellen jöhetett a FEHA19 az egyenlítésért, de ehelyett megint a Budapest Jégkorong Akadémia talált be, Viikala törhetett egyedül kapura egy szerzett pakkal, ziccerben pedig nem hibázott, 1-3. Nem adták fel a fiatalok, hat perccel a vége előtt pedig ismét egyre csökkent a hátrány, Zohovs volt eredményes közelről, 2-3. A hajrában mindkét oldalon akadt még egy-egy kiállítás, de újabb gólt nem született, a Budapest Jégkorong Akadémia elvitte a pontokat a Raktár utcából.