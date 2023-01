Anatoli Bogdanov együttese túl van a szezonbeli második erdélyi túra első találkozóján, Brassóban 5-3-as vereséget szenvedett a gárda. A játék ismét biztató volt, de az emberelőnyök értékesítése hagyott kívánnivalót maga után. Vasárnap magyar idő szerint 17.30-kor Csíkszeredában lépnek jégre a fehérvári fiatalok. A hazaiak nehezebb időszakot élnek meg, hiszen címvédőként jelenleg nincsenek a legjobb hatban, a héten edzőváltáson is átestek, sőt, a Brassó elleni román bajnokijuk elmaradt, mivel a sérülések és betegségek miatt nem tudtak volna kiállni a találkozóra. A FEHA19 és a Sport Club a közelmúltban kétszer is összecsapott egymással, Erdélyben 6-1-re nyertek Sofronék, míg Székesfehérváron csak a hosszabbítás döntött a Csíkszereda javára.

– Teljesen kiszámíthatatlanok, a koronggal való játékuk nehezen olvasható, a keretük teli van jó légiósokkal, idősebb játékosokkal, akik tudják, hogyan kell jégkorongozni. Mindig nehéz ellenük játszani. A hazai pályán vívott találkozó sem volt egyszerű, mégis eljutottunk hosszabbításig. Edzőváltáson is most estek át, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Egy nagyon gyors és komplex csapatról beszélünk, és az egyik legnehezebb játszani a Vákárban az egész ligában. Viszont legutóbb itthon megtaláltuk a módját annak, hogy ezt a nehéz ellenfelet be is szorítsuk a saját harmadukba, illetve megszűrjük a támadásaikat. Nehéz ellenfél a Csíkszereda, fókuszban kell lennünk végig a hatvan perc során, ami legutóbb az idegenbeli találkozón nem sikerült – tekintett előre a klub honlapján Arany Máté, a FEHA19 másodedzője.