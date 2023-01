FEHA19 – Sport Club Csíkszereda 2-3 (0-0, 2-1, 0-1, 0-1) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, 234 néző. V.:Haszonits, Varjó, Árkovics, Muzsik.

FEHA19: Márkus – Reiter, Mingazov, Cizas 1, Mokshantsev (1), Ambrus – Dolinar (1), Rachinskiy, Dobod, Rétfalvi, Zohovs – Dobmayer (1), Csollák, Balasits (1), Keceli-Mészáros, Németh Z. 1 – Kóger, Dézsi, Farkas L., Mayer. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Csíkszereda: Samankou – Kubat, Schaus (1), Skachkov, Sofron 1, Stach (1) – Mikkola, Seleznev, Krikunov, Vesely, Milan 1 – Salló 1, Ferencz-Csibi, Fodor (1), Péter, Rokaly (1) – Bajkó Cs., Casaneanu, Farkas T. Vezetőedző: Tom Coolen.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 33-37.



Pörgős játékkal és vendég próbálkozással kezdődött el a mérkőzés, az első hazai lövésre majdnem három percet kellett várni, Mokshantsev kísérlete kerülte el a rövid felső sarkot. Felvette a FEH19 az utazó sebességet, egyre többet volt a fiataloknál a pakk, de Samankou mindig résen volt. Egyre több és egyre jobb lövésekkel kínálták meg a hazai a csíkszeredai kapust, de sajnos Reiter, Ambrus és Mokshantsev sem járt sikerrel. Kilenc perccel a kezdést követően emberelőnybe került a Fehérvár. Öt a négy ellen az aktívan játszó Mokshantsev csak az oldalhálót találta el, a túloldalon Sakchkov a kapuvasat csöngette meg. Később a vendégek is fórba kerültek, de Rokaly és Sakchkov lövését védte Márkus. Négy perccel a vége előtt Mokshantsev került hatalmas ziccerbe, de közelről a lába között felemelt korongot védte Samakou, majd Zohovs sem tudott túljárni a portás eszén. A vendégeknek is jutott a játékrész végén hatalmas helyzet, Rokaly ziccerét hárítani tudta Márkus.

A második harmad Zohovs hatalmas ziccerével startolt el, de Samakou ismét védeni tudott. Négy perc elteltével Casaneanu éles szögből próbálkozott, azonban Márkuson nem tudott kifogni a vendégek csatára. Aztán emberelőnybe került a Sport Club, de a fehérváriak védelme állta a sarat Kiegyenlített játék folyt a jégen. Nyolc perc eltelte után Mingazovot vágták szájon ütővel, a síp néma maradt, majd a támadás végén Salló lőtte ki a jobb felsőt, 0-1. Nem sokáig volt ott az előny, alig egy perccel később egy villámgyors akciót Cizas fejezett be pontosan közelről, 1-1. A bekapott gól feltüzelte az erdélyi gárdát, záporoztak a lövések Márkus kapujára, de közben Farkas László is kiléphetett a védők közül, de kimaradt a ziccer. A játékrész végén megszerezte a vezetést a FEHA19, Németh Zalán pofozott be egy kipattanót közelről, 2-1.

A harmadik harmad nem kezdődött jól fehérvári szempontból, alig fél perc elteltével Sofron egalizált, 2-2. Kis zavart támadt Anatoli Bogdanov együttesénél, ezt majdnem Péter Balázs használta ki, de Márkus védett. A harmad derekán emberhátrányba került a FEHA19, Krikunov helyzeténél kellett Márkusnak közbeavatkoznia. Öt és fél perccel a vége előtt Ambrus és Cizas indulhatott meg kettő az egy ellen, Samankou azonban védett. Helyzetek adódtak mindkét oldalon, de gól nem született, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban is kiegyenlített volt a játék, 19 másodperccel a vége előtt Milan indult meg és magabiztosan értékesített a ziccet, a FEHA19 egy pontot szerzett, 2-3.