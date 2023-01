Hétfő reggel hét óra körül álmos arcok pakoltak a Raktár utcában, a FEHA19 fiataljai készülődtek a szezon első erdélyi túrájára. A küldöttség fél nyolckor hagyta el a parkolót, de a határátlépés előtt még Algyőn tartott jeges edzést Anatoli Bogdanov és stábja. Az ebéd után pedig megindult a busz Románia felé, és bár a határon kellett várakozni, Csíkszeredába a késő este órákba érkezik majd meg a csapat. Kedden pedig a Gyergyó ellen kezdi meg az idegenbeli túrát a társaság, Ősszel az összecsapás csúnya eredményt hozott fehérvári szempontból, hiszen Szilassy Zoltán együttese 10-1-re nyert Székesfehérváron.

– Az erdélyi túrából megpróbáljuk majd a lehető legtöbbet kihozni, szeretnénk minél több pontot majd elhozni és száz százalékot nyújtani mindegyik találkozón – nyilatkozta Dobmayer Dominik, a Fehérvár védője. – A Gyergyó nagyon jó csapat, minden évben a legjobb háromban vannak. Próbálunk majd mindent kihozni a mérkőzésből. Száz százalékot adunk majd bele és reméljük a legjobbakat. A szezon első mérkőzése kapcsán van bennünk némi tüske, megpróbáljuk a kapott gólokat lejjebb vinni és minél többet lőni nekik.

– A szezonban a legnagyobb arányú vereséget a Gyergyótól szenvedtük el még a szezon elején. Szerintem azonban már mi sem az a csapat vagyunk, aki akkor lépett jégre, azóta nagyon sokat dolgozunk, ami látszik is. Egyrészt a játék képén is, ahogy tudunk játszani, illetve a csapat összeállítása is változott azóta. Régen játszottunk ellenük, így előre nehéz is lenne bármit kiemelni velük kapcsolatban. Veszélyes, gólerős csapat, bárkit meg tudnak verni ebben a ligában. Gyergyóban nagyon stabil csapatjátékra lesz szükségünk, hogy a mérkőzésen jó eredményt érjünk el – mondta Arany Máté, a FEHA19 másodedzője.