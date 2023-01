Brassó – FEHA19 7-3 (2-0, 3-1, 2-2)

Brassó, 1500 néző. Vezette: Sikó, Filip, Stefan, Gheorgies.

Brassó: Adorján - Kubat, Salló 1, Krikunov, Skachkov 2 (1), Stach 1 (2) - Láday, Schaus (1), Péter (1), Rokaly (1), Sofron (1) - Ferencz-Csibi, Mikkola 1, Becze 1, Cody 1 (2), Vesely (2) - Bajko, Casaneanu, Reisz. Vezetőedző: Hozó Levente.

FEHA19: Márkus - Mingazov, Kóger B., Cizas (1), Mokshatnsev 1 (1), Zohovs 1 - Rachinskiy, Dolinar, Dobos, Ambrus, Fekete A. 1 - Nagy Á., Reiter, Mayer, Keceli-Mészáros, Némethh Z. - Bajkó, Alapi, Dézsi, Farkas L., Györffy. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov.

Kiállítások: 18, ill. 12 perc

Kapura lövések: 24-15

Az Erste Liga sereghajtója a hatodik helyen állomásozó Csíkszereda otthonában vendégszerepelt. Zsinórban négy gól jött a házigazdától, az első harmadban fórban, és emberhátrányban is betaláltak, a középső harmad első tíz percében pedig további két találatot szereztek létszámfölényben. Zohovs a 33. percben szerezte az első szépítő gólt, de még ebben a játékrészben visszaállította a négy gólos különbséget a Csíkszereda - ráadásul emberhátrányból... Hasonló szituációban talált be a zárójátékrész elején Fekete, de erre is jött a gyors válasz, csakúgy Mokshantshev góljára. Három kapott gól emberelőnyben nem kevés, és luxus..