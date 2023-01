Péntek 13.- szomorú napja lett az újvárosi hokicsaládnak. Gyászszünettel kezdődött a találkozó, mivel Pavel Mihonyik a Dunaferr csapatával kétszer - 1996-ban és 1998-ban - is bajnoki címet szerző kiváló kapus 56 esztendősen rövid betegség után elhunyt. A szurkolók a találkozót megelőzően a jégcsarnok főbejáratánál gyertyagyújtással emlékeztek meg a legendás hálóőrről.

Hét mérkőzés van már csak hátra az alapszakaszból az Dunaújvárosi Acélbikák számára, és egyáltalán nem állnak fényesen, az utolsó előtti helyen várták a jelenleg második fővárosiakat.

Sok volt a hiányzó a DAB-nál, az Universiadén szerepel, az USA-ban Pinczés Olivér, valamint Erdély Botond, és a betegségek sem kerülték el a gárdát. Viszont volt egy nagy visszatérőjük a piros-fehéreknek, Ivan Rybchyk, aki 2021-ben már erősítette őket.

A kapuk igazán az első tíz percben nem forogtak veszélyben, ám a BHJC már az első emberelőnyét kihasználta a 12. percben, miután Nagy Krisztián két méterre a kaputól Eetu Elo passzát továbbította a hazai ketrecbe, 0-1. Ezt követően mindkét oldalon többször is megpróbálták a csatárok a gólvonal mögé juttatni a pakkot, de ez nem jött össze a csapatoknak a hátralevő időben.

A 23. percben Szabó Bence a kapuvasat találta telibe, majd egy perccel később már eredményes volt a kék-fehér együttes, és második előnyét is belőtte Kirils Galoha révén – igaz előtte a dupla fórból nem találtak be, 0-2. A 33. percben aztán Tóth Gergely egy kontrából Schlekmann Márk okos, és pontos középre adását vágta a kapu közepébe, 0-3. A 34. percben dacára annak, hogy a DAB felpörgette játékát, egy formásan előkészített akció végén növelte előnyét a vendégcsapat, Ravasz Csanád passzát Varga Kaden John lőtte Juho Mikael Järvinen kapujába, 0-4. Nem mondhatjuk azt, hogy a folytatásban ne lettek volna lehetőségeik a Bikáknak, ám továbbra is be voltak oltva gól ellen.

Ilyen sem minden alkalommal történik a hoki világában! A második szünetben csupán a pálya minimális felületét tudta csak a Rolba felújítani, mivel meghibásodott a masina. A csapatok rövid huzavona után megegyeztek a meccs lejátszásában, így megkezdődhetett a záró harmad, melynek 2. percében Rybchyk alig lőtt mellé. Válaszként a 46. percben Pozsgai Tamás távoli lövése még kijött Järvinenről, a kipattanót azonban Elo kíméletlenül lőtte a ketrecbe, 0-5.

A DAB feleforgatott összeállításában is megpróbálta legalább a szépítő találatot bevinni, de ezúttal érintetlen maradt Farkas Roland hálója. Megérdemelten nyert a Budapest Jégkorong Akadémia HC, idén immár negyedszer a két csapat párharcában.

Dunaújvárosi Acélbikák – Budapest Jégkorong Akadémia HC 0-5 (0-1, 0-3, 0-1)

Dunaújváros, 180 néző

Vezette: Tóth R., Pálkövi, Váczi, Kocsány

Dunaújvárosi Acélbikák: Järvinen - Brus, Léránt, Mihalik, Strenk, Szalma – Kmec, Svars, Dézsi Bence, Niskanen, Rybchyk - Varga A., Vas, Marosi, Somogyi B., Szabó Cs., Horváth Á. Vezetőedző: Niko Eronen

Budapest Jégkorong Akadémia HC: Farkas R. – Garát, Szabó B. (1), Culigin, Galoha 1, Djumic - K. Varga 1, Tóth Gergely 1, Elo 1 (1), Viikilä (2), Schlekmann (1) – Pozsgai (1), Tóth R., Nagy K. 1, Szita, Ravasz (1) – Weidemann (1), Ritter. Vezetőedző: Kangyal Balázs

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Kapura lövések: 28-43

Gól – emberelőnyből: 0/0, ill. 4/2