A két együttes eddig kétszer találkozott egymással a szezonban. Október végén egy szoros összecsapáson 4-2-re nyert az erdélyi gárda Székesfehérváron. Az idei második ütközeten az erdélyi túra közepén a FEHA19 6-1-re kapott ki idegenben, de a mérkőzés végeredménye nem tükrözte a játék képet, a fehérvári fiatalok sokáig szorosan tudták tartani az eredményt. A Fejér megyeiek az elmúlt mérkőzéseken egyre jobb játékot mutatnak be, a DVTK és a BJA ellen is vezettek a kék-fehérek, de végül mindkét csapat 3-2-re nyert a Raktár utcában.

– A jó játék megvolt az elmúlt mérkőzéseken, mindkét találkozó nyerhető volt, sajnálatos, hogy ezeket elbuktuk. A DVTK ellen teljesítettük a szezonunk talán legjobb első harmadát, ami után egy pocsék második játékrésszel elveszítettük a mérkőzést. A BJA ellen a szezonban eddig lejátszott találkozókhoz képest fel tudtunk nőni ahhoz a szinthez, amelyet a mezőny elejét képviselő csapat játszik. Sajnos megint kulcshelyzetekben kaptunk olyan gólokat, amelyek nem szabad, előnyből kétszer is betalál a BJA, megpecsételtük a saját sorsunkat. Az elmúlt napokban igyekeztünk ezeken is dolgozni. Csütörtökön a Csíkszereda ellen játszunk majd, a kevésbé sikeres erdélyi túrán pont ellenük volt a legjobb mérkőzésünk, abból a találkozóból szeretnénk a jó dolgokat áthozni. Ellenfelünk egy jól összerakott csapat, nagyon veszélyesek a koronggal. Nekünk az lesz a célunk, hogy mi játsszunk inkább a pakkal, ne az történjen, amit ők szeretnének. Összességében jó az, ahogy most játszunk, jók a korongkihozatalaink, jók a letámadásaink, be tudjuk szorítani bármelyik ellenfelünket a védekező harmadukba. Az a kicsit extra kell még, hogy a kulcshelyzetekben higgadtabbak legyünk. Jól el tudjuk kezdeni a mérkőzéseket, és attól, hogy történik egy hiba, attól higgadtnak kell maradni és a saját játékunkra koncentrálni. Olyankor szokott félremenni egy-egy találkozónk, amikor a kikényszerített, vagy ki nem kényszerített hiba után elkezdünk hibát hibára halmozni. Ebben kell a tapasztaltabbaknak utat mutatniuk a fiataloknak – nyilatkozta Arany Máté, a FEHA19 felnőtt csapatának másodedzője.