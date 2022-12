A tabellán utolsó, kilenc vereséggel álló hazaiak ellen egyértelműen a látogatók számítottak esélyesnek a tizedik fordulóban. A nyírségi összecsapáson nem voltak nyitott kérdések, a hazaiak az elején ugyan 5-4-re vezettek, a folytatásban végig a Fejér megyeiek domináltak. Félidőben 58-42-re vezettek, végül magabiztos, 108-80-as győzelmet arattak.

- Nincsenek kellemes emlékeim Nyíregyházáról, tavaly egy baleset miatt késtünk, aztán nagyon csúnyán kikaptunk. Az ellenfél a közelmúltban, váltott a kispadon, nincs vezetőedzője a nyírségieknek, így kiszámíthatatlan volt, mit játszanak, döntően az egy-egy elleni szituációkra építettek. Ezúttal jól kezdtünk, a későbbiekben jól menedzseltük a korán megszerzett előnyünket, összességében magabiztos sikert arattunk. Örülök a megérdemelt győzelemnek – mondta a fehérváriak szakvezetője, Matthias Zollner.

Szollár Gergő, a házigazdákat irányító tréner elismerte, a vendégek megérdemelten nyertek.

- Az Albának van a legjobb támadóegysége a bajnokságban, így nemcsak nekünk, a legtöbb csapatnak is gondot okoz a megállításuk. Negyvenből húsz percig jól védekeztünk, rendben volt az intenzitás is, de azt nem tudtuk elviselni, hogy két játékosunkat, Bazsó Brúnót és Jordan Williamset is elveszítettük menet közben. A vendégek győzelmének jogosságához kétség sem férhetett.

A hazaiaknál a balkezes Mokánszki Máté jól teljesített, 11/6 ponttal zárta az összecsapást.

- Az Alba jobban játszott és megérdemelten nyert. A különbség hellyel-közzel megmutatta a két csapat közötti különbséget. A dobott pontjaink száma nem rossz, azonban rengeteg pontot kaptunk. Támadásban tudjuk a feladatunkat, de védekezésben sokat kell fejlődnünk. Ha az Alba ellen tudunk ilyen meccseket játszani, akkor más csapatok ellen is képesnek kell lennünk ilyen tiszten teljesíteni.

Takács Milán, a fehérváriak saját nevelésű hátvédje megtette a magáét, 8 pontot jegyzett.

- Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen edzőváltás volt a Nyíregyházánál, emiatt nem tudtuk, mire számíthatunk az ellenféltől. Jó ritmusban kezdtünk, jól védekeztünk, hatékonyan fejeztük be a gyorsindításokat. Volt egy-két hullámvölgyünk, de igyekszünk ezeket kijavítani. A folytatásban sok sikert kívánok a Nyíregyházának.