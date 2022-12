Az utóbbi hetekben kizárólag győzelmeket arató paksiak vendégeskedtek Fehérváron az ünnepek között, csütörtökön este, az Alba az utóbbi két bajnokiját elvesztette idegenben, a bajnok és ezúttal is listavezető Falco, valamint a második helyen tanyázó Szolnok ellen, tehát az eredmény nem okozott drámát a Gáz utcában. A tavaly a bennmaradásért – végül sikerrel küzdő - Atomerőmű a közelmúlt diadalainak köszönhetően feljött a táblázat 5. helyére. A két együttes első, októberi bajnokiján a fehérváriak húsz ponttal is vezettek, végül hosszabbításban kikaptak, ezúttal természetesen győzelemre készültek.

A meccs első pontjait Pongó Marcell szerezte betörés után, aztán betalált Philmore és Ford is, gyorsan ellépett a remekül kezdő Alba, a vendégek első kosarát Edwin szerezte, 7-2. Somogyi triplával jelentkezett, DeCosey helyett Vojvoda lépett parkettre, Eilingsfeld kapta el a fonalat, a vendégek felzárkóztak két pontra, Ford ismét négyre hizlalta a különbséget. Érkezett Szabó Zsolt és Takács Milán, Eilingsfeld újabb megmozdulásaival közelített a tolnai alakulat, 17-15. Vojvoda magabiztos volt, az első negyedet 21-17-es eredménnyel zárták a felek. A folytatásban is jobb volt a Fehérvár, 27-22-nál a vendégek trénere, Csirke Ferenc időt kért. A fél évtizede Fehérváron egy szezont töltő irányító, Kovács Ákos jól osztogatott, Eilingsfeld magabiztos volt a palánk alatt, ami arra volt elég, hogy ne szakadjon le az ASE. Szabó Zsolt szerzett fontos pontokat és szedett lepattanókat, Pongó hármasa is a hálóba hullt, tíz ponttal meglépett Matthias Zollner együttese, időt kértek a látogatók, az első félidő zárása előtt négy perccel, 39-29. Sőt, DeCosey kosarával tovább nőtt a differencia, majd közelített a Paks, Kovács sarokból eleresztett hármasa a gyűrűben landolt, Zollner időt kért (41-36), ismét lendületbe jött a Fehérvár, félidőben 45-36 állt a táblán.

Atkinson érezte a ritmust, valamint lendületben maradt Kovács Ákos is, a hazaiaknál DeCosey volt eredményes, hol tízen belülre került a vendég, hol kívülre, de szorongatni nem tudtak. Somogyi szerzett labdát a saját térfelén, megiramodott, majd zsákolt, ezen időszakban nem mentek be a paksi dobások, Vojvoda ziccere után Csirke időt kért, 57-44. Tizenötre nőtt a differencia, aztán közelített Buckingham révén az Atom, Kovács begyűjtötte negyedik személyi hibáját, azonnal leült pihenni. Elingsfeld cipelte a hátán a társakat, hét pontra zárkóztak a tolnaiak, 61-54. Aztán Eilingsfeld is rontott kintről, Vojvoda büntetőből nem. Sok volt a pontatlanság, főként a hazaiaknál, hatalmas csata dúlt a lepattanókért, Zollner gyakran cserélt, fél óra után 63-58-ra álltak a felek. Atkinson révén egy pontra jöttek a látogatók, Ford és Pongó jóvoltából távolodtak a hazaiak, Csirke időt kért. Semmit nem dobtak be a fehérváriak, Eilingsfeld ügyeskedett (69-68), aztán a túloldalon Vojvoda, Pongó hármasával és Decosey duplájával kicsit megugrott az Alba, a házigazdák végül 84-76-re nyertek.

JEGYZŐKÖNYV

Arconic-Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 84-76 (21-17, 24-19, 18-22, 21-18)

NB I-es bajnokság, 14. forduló

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1600 néző, vezette: Kapitány Gellért, Nagy Viktor, Nyilas István (Bogárdi János)

Alba: Somogyi 15/6, Pongó Marcell 12/6, De Cosey 15/3, Ford 8, Philmore 9/3, csere: Vojvoda 16/3, Szabó Zs. 7, Takács Milán 2. Vezetőedző: Matthias Zollner

ASE: Edwin 10/3, Pajor -, Grubor 4, Eilingsfeld 22/6, Atkinson 13, csere: Buckingham 12/3, Kovács Á. 10/3, Taiwo 5. Vezetőedző: Csirke Ferenc