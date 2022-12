A bajnokságban mindkét együttes nyolc alkalommal nyert és kétszer vesztett, a bajnok Falco mögött a Fejér megyeiek a második, az olajosok a harmadik helyen várták a 11. forduló rangadóját. Az utóbbi három évtizedben bőven törtek borsot egymás orra alá, az első akciók ezúttal nem vezettek eredményre, aztán a hazaiaknál Bojan Subotic betalált középtávolról, DeCosey egalizált. Durham büntetőivel ismét a vendéglátóknál volt az előny, sőt, Durham hármassal is jelentkezett, 7-2. Subotic duplája után cserélt Matthias Zollner, Pongó Marcellt Vojvoda váltotta, DeCosey hozta közelebb a dunántúliakat. Hibáztak a házigazdák is, de a vendégek többet, Williamson kosara után, hat perc elteltével a fehérvári kispad időt kért, 11-4. Pongó visszatért, betalált, a hazaiak szóhoz jutott bátyja, Máté, felváltva estek kosarak, aztán megtáltosodott az Olaj, Barnes és Gavin megmozdulásaival megduplázták a különbséget, tíz perc után 20-10-re vezettek. Nem találta a fonalat a vendég, Gavin dupláival tovább hízott az előny, fölényben pattogtatott a Szolnok, öt perccel a félidő előtt 29-16 állt a táblán. Aztán még inkább elléptek az alföldiek, Philmore büntetőivel igyekezett tartani a lépést a vendég, magabiztosak voltak a tiszaligetiek, húsz perc után 43-24-re vezettek.

A nagyszünet után sem változott a játék képe, nem tudott közelebb lopózni az Alba, ha be is találtak a látogatók, azonnal jött válasz, 50-32-es állásnál Pongó Marcell két betörése pontokat hozott, de jelentősen nem jött előrébb a Fehérvár. Subotic magabiztos volt, állandósult a közel húszpontos differencia, a hazai trénernek, Gasper Potocniknak nem kellett aggódnia, nyugodtan szemlélte a játékot. Vojvoda hirtelenjében kétszer eredményes volt, az Olaj KK szakvezetője időt kért, 53-40-nél. Vojvoda hármast is hintett, a túloldalon Pongó Máté is megtette, Vojvoda a folytatásban is magabiztos volt, egyedül cipelte a hátán a társakat, újabb duplája, majd triplája után Potocnik újra időt kért, 56-48. Pongó Marcell volt eredményes egyéni akció nyomán, aztán közelről Révész, a túloldalon kintről újra Vojvoda, fél óra után 58-55-re álltak a felek. Egy pontra jött a Fehérvár, sőt, a vezetést is átvette, Ford kosarának, majd ráadás büntetőjének köszönhetően, Williamson palánk alatti munkájának eredményeként 70-66-ra alakult az eredmény, a vége előtt öt perccel. DeCosey és Pongó kapta el a fonalat, öt ponttal meglépett az Alba (72-77), kapaszkodtak a szolnokiak. Gavin révén sikerült is, sőt, a vezetést is visszavették, négypontos hátrányt dolgozott le az Alba, a rendes játékidő 81-81-es döntetlent hozott, jött a hosszabbítás. Pongó Marcell és Vojvoda révén vezetett a Fehérvár, aztán Barnes villant kétszer, kintről, később Subotic, elképesztő küzdelemben nyert az Olaj, 94-90.

Szolnoki Olajbányász-Arconic-Alba Fehérvár 94-90 (20-10, 23-14, 15-31, 23-26, 13-9)

NB I-es bajnokság, 12. forduló, Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok

Benczur Tamás, Tóth Cecília, Frányó Péter (Hartyáni Zsolt)

Szolnok: Durham 11/3, Lukács 2, Barnes 8/6, Williamson 8, Subotic 26/6, csere: Révész 4, Rudner 6/3, Pongó Máté 9/9, Gavin 17/3, Gilszki -. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Alba Fehérvár: Pongó Marcell 26, Somogyi 7/3, DeCosey 15, Ford 10/3, Philmore 7, csere: Vojvoda 25/12, Takács Milán -, Szabó -. Vezetőedző: Matthias Zollner