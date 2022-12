Az idei szezonban nem úgy muzsikált egyik csapat sem, ahogy a szurkolói várták, ez főképpen a házigazdákra volt igaz, akik a korábbi évekhez mérten teljesítettek eddig gyengébben. Az Alba Fehérvár KC mérlege nem volt a legkedvezőbb vendéglátói ellen az utóbbi időben, mivel a két csapat legutóbbi tíz mérkőzéséből egyet sem nyertek meg. Az eredménysorban mindössze egy fehérvári döntetlent találunk a 2017/18-as szezonból. A mostani volt a két klub 34. mérkőzése a magyar élvonalban, az eddigi bajnoki örökmérleg 21 győzelem, 1 döntetlen és 11 vereség siófoki szempontból nézve. Ráadásul a hazai mutatójuk igazán dominánsnak mondható, tizennégy győzelem mellett mindössze háromszor nyert az Alba náluk.

Mindenesetre az EHF Európa-Ligában is vitézkedő narancs-feketék nem verhetetlenek, ezt bebizonyította a Dunaújvárosi Kohász KA csapata, amely, ha egy góllal is, de legyőzte őket a legutóbbi hétvégén.

A találkozó két kihagyott Alba helyzet után Tamara Mavsar dadogó, de értékesített hétméteresével, Balaton-parti vezetéssel indult. A másik oldalon a házi góllövő listát vezető másik Tamara, Szmbatjan egalizált. Többet bakizott támadásban az AFKC, mint a hazaiak, ráadásul Bruna Zrnic hetese is kimaradt. Mavsar újabb találatával pedig a 6. percben már háromra növelte vezetését a Siófok, 4-1. Marina Rajcic közben megbabonázta Szmbatjant is, hárítva az ő büntetőjét. 5-1-nél idejekorán időt kellett kérnie Józsa Krisztiánnak, bízva abban, hogy rendet tud tenni a fejekben, és lányai elkezdhetik a felzárkózást a pocsék rajtot követően. Más kérdés, hogy szinte be voltak oltva a gól ellen a fehérváriak, hat perces gólcsend elteltével tudott Takó Viktória ismét betalálni. Meglehetősen egyoldalú képet mutatott a meccs, az AFKC tompán játszott továbbra is, és csak nagyon szűkösen tudott közelebb férkőzni riválisához Afentaler Sára gólja után a félidő közepéhez közeledve, 7-4. A folytatásban továbbra is „hidegek” voltak a fehérvári kezek, a Siófok pedig pillantok alatt újfent ötgólos különbséget kovácsolt, amely újabb Józsa időkéréssel párosult, 10-5. Úgy tűnt ezután, hogy hatottak az edzői intelmek, zsinórban kétszer betalált a Fehérvár, de ettől még nem „estek” hasra a fekete mezesek, mert az Utasi Linda szabálytalansága miatt megítélt hetest magabiztosan értékesítette Mavsar. Támadásban tanácstalanság látszott a látogatókon, de a védekezés is több nyitott kérdést tartogatott… Állandósulni látszott az öt-hatgólos siófoki vezetés, amely főleg Mavsar, valamint Debreczeni-Klivinyi Kinga hatékony játékának is köszönhető volt, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy a szünetre öttel ment a tóparti gárda.

A pihenő után az első gólt is a Siófok szerezte, Kajdon Blanka „talpról” vette be Kubina Molli ketrecét, 19-13. Nehezen találta a fonalat az Alba, talán Takó Viktória volt az, aki Rajcic-al szemben elég hatékonynak bizonyult. Ezen felül a fehérváriak büntetődobásban alul múlták magukat, és ebben nemcsak Rajcic volt a ludas. A 36. percben már hét gól volt a differencia, amelyet nyolcra növelt hetesből az ezzel már kilenc gólt jegyző Mavsar, 23-15. Aztán az SKC került hullámvölgybe, megállt a hazai gólgyártás, míg az Alba próbálta ezt kihasználni, és feljött öt gólra Katarina Sztosics duplájával, 24-19. A gólcsendet Such Nelli törte meg, bár ezt követően tapadtak ellenfelükre Józsa-tanítványok, és tíz perccel a vége előtt négyre csökkentették hátrányukat Sztosics révén, ám ennél a pontnál megállt az Alba, és csak a hajrára kozmetikázott valamelyest az eredményen.

Jegyzőkönyv:

Siófok KC – Alba Fehérvár KC 32-29 (18-13)

Siófok, 500 néző

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Siófok KC: Rajcsics – Such N. 3, Kajdon 4, Lakatos R., N’diaye 1, Debreczeni-Klivinyi 7 (1), Mavsar 11 (6)Csere: Wald 4, Kojics, Sirián 2, Puhalák, Juhász F. Vezetőeedző: Uros Bregar

Alba Fehérvár KC: Kubina – Zrnic, Afentaler 3. Szmbatjan 2 (1), Varga E. 3, Sztosics 7 (2), Takó 5. Csere: Tóth N. (kapus), Szemes, Utasi 5, Kocsis B. 3, Boldizsár, Tolnai 1 Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 8/3